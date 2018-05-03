Евро бояться — в отпуск не летать?

Работа в перерывах между майскими праздниками мотивирует…на все, кроме работы. За окном стремительно теплеет, евро растет как на дрожжах, а нам все равно хочется заглядывать на сайты туроператоров, пролистывать предложения по авиабилетам, в деталях продумывать долгожданный отдых. Вместе с опытным путешественником и блогером мы составили список подсказок, которые позволят качественно отдохнуть в Европе за небольшие деньги, несмотря на летний ажиотаж и нестабильный курс европейской валюты.

Выбираем страну

«Слова «бюджетная» и «Европа» в нашем понимании практически несовместимы. И это на самом деле так, если охотиться за пятизвездочными отелями и фуа-гра на побережье Франции Швейцарии или Италии . Но есть страны, которые предлагают относительно недорогой отдых для туристов», — рассказывает Игорь Иванов , блогер, основатель проекта howtrip.ru, на личном счету которого посещение более 22 стран.

Польшу, Румынию, Венгрию, Черногорию, Испанию и Самые дешевые страны Европы — те, где евро как национальная валюта еще не прижился. К ним можно отнести, например, Болгарию Финляндию . Однако с упомянутыми выше их не сравнить: туда можно отхватить недорогие билеты, но проживание и передвижение внутри страны влетит в копеечку.

Правда, правило «страна без евро» распространяется только на Восточную Европу. Северная «неевровая» повергает в шок своим ценником на авиабилеты, проживание и питание.

Так, наиболее бюджетный вариант для перелета в Копенгаген с 17 по 23 июня — от 21 тысячи рублей на человека с пересадкой в Праге или Варшаве через польский лоукостер. Не дешевле обойдется поездка в Лондон — 20-22 тысяч или Стокгольм — от 25 тысяч рублей с пересадками в Риге

авиакомпанией S7. В то же время полететь в Будапешт и обратно из Москвы в те же даты можно всего за 10 тысяч рублей туда и обратно венгерскими авиалиниями WizzAir, за 12 тысяч можно слетать «Аэрофлотом» в румынский Бухарест и назад, за 9 тысяч — в болгарскую Варну или Бургас

Просчитываем варианты

Продумывать путешествие самостоятельно — задача не из легких, и неопытные путешественники заранее считают, что браться за нее бессмысленно. Незнание английского языка, посещение страны впервые, несколько рейсовых состыковок в аэропортах мира заставляют опускать руки, бежать в ближайшее турагентство…и переплачивать за труд туристических менеджеров.

Хотя вместо этого можно было бы сэкономить на покупке билетов местных авиалиний, найти международный европейский автобус и купить билет на него через интернет, забронировать жилье загодя и тоже на порядок дешевле.

Впрочем, ситуация с самостоятельным планированием дороги неоднозначна. «Большинство стран ЕС действительно разумнее посещать самостоятельно, но если вы планируете слетать только в одну сторону, летите с целью отдохнуть на море и посещаете Испанию, Грецию Кипр или Болгарию, путешествие туром выйдет дешевле», — рассказывает блогер.

Купить готовый тур на испанское побережье Коста-Брава, например, будет дешевале, чем отдельно бронировать билеты, гостиницу, закладывать траты на питание и транспорт до моря.

Идея для отпуска

Как познакомиться с Лиссабоном за три дня Аналогичная ситуация с Черногорией, где билеты и проживание на двоих обойдутся примерно в 75 тыс. рублей на неделю, а пакетный тур той же длительности — около 53 тыс. рублей на двоих. Тур, собранный своими руками в Испанию, будет стоить 90 тыс. рублей, путевка на двоих с завтраками — примерно 70 тыс. «Особняком» стоит неморская Чехия , куда тоже имеет смысл взять пакетный тур — это обойдется до 30 тыс. рублей на двоих взрослых за неделю.

«Шерстим» интернет

При курсе евро в 75 рублей даже бюджетные европейские страны превращаются для туриста из России в отдых по очень средней или умеренно дорогой цене. Сейчас, за месяц до начала лета и европейского сезона отпусков, поймать выгодные варианты сложно, но возможно, если подключить к поиску силы агрегаторов путевок и авиабилетов.

По словам Игоря Иванова, туристы уровня «профессионал» ловят дешевые туры в Европу и в любую «пакетную» страну с помощью агрегаторов.

Билеты стоит проверять одновременно на сайте авиакомпаниий, европейских лоукостеров, вроде Podeba, Ryanair, Wizzair, Vueling и по базам агрегаторов Skyscanner, Aviasales, Momondo.

Помните, что билеты в оба конца часто стоят дешевле, чем покупка по отдельности. Лучшее время для непосредственного выкупа билетов — вторник после обеда. Объяснить эту тонкость легко: цены на все международные рейсы привязываются к евро, курс которого меняется раз в неделю, в ночь со вторника на среду. После обеда во вторник становится известен курс ЦБ , и если вы видите, что евро упал, билеты на следующее утро подешевеют, но если укрепился — успейте выкупить до полуночи по «старой» цене.

То же правило агрегаторов работает в отношении поиска дешевого жилья. В Европе есть смысл останавливаться не только в отелях, но и в хостелах, частных квартирах, апартаментах, пользоваться услугами каучсерфинга — мониторить предложения можно на тех же сайтах агрегаторов Booking, Trivago, RoomGuru.

Кстати, ехать в Европу лучше в компании хотя бы одного человека, потому что цена одноместного номера всего на 15-20% дороже, чем стоимость двухместного, а делить расходы будете пополам.

Путешествуем налегке

В представлении многих путешественников, билет на лоукостер означает некомфортную, стесненную дорогу с крошечной сумкой и вообще без личных вещей. Это не совсем так.

«Лоукостеры разрешают бесплатно провозить исключительно ручную кладь — такова их «расплата» за низкие цены. Но дешевые путешествия совершаются не только с рюкзаком за спиной — это может быть стандартный чемодан 55x40x20, вещей в котором может быть достаточно для проживания на 2-3 недели», — отмечает эксперт.

Кроме того, мировые авиакомпании, оказывается, имеют разные представления о том, что такое ручная кладь. Так, если в венгерском WizzAir можно провести сумку весом до 3-5 кг, турецкий лоукостер Pegasus разрешает к провозу чемоданы и сумки до 7-10 кг без дополнительной платы.

Первое, на что стоит обратить внимание, — это допустимые к провозу объемы багажа. Они прописаны в квитанции перед покупкой авиабилета, так как каждая авиакомпания вправе выставлять свои требования.

Чампино. Второй немаловажный пункт — это аэропорт прилета. В большинстве европейских столиц есть как минимум по два международных аэропорта. Например, в Берлин лоукостеры прилетают, в основном, в аэропорт Шенефельд, а не Тегель. Вокруг Барселоны есть два аэропорта, которые работают как хабы для низкобюджетных компаний — Жирона и Реус, для Лондона это Лутон и Гатвик, для Мюнхена — Мемминген, для Рима

Перед вылетом убедитесь, что вы прилетаете и улетаете из одного и того же аэропорта. Непродуманный трансфер может влететь в копеечку, ведь аэропорты, куда прилетают лоукостеры, бывают удалены от города на 100 — 150 километров, как, например, международный аэропорт Скавста в Стокгольме или Бове в 90 км от центра Парижа.

Памятка для бюджетного путешественника:

Определитесь с направлением отпуска. Просчитайте стоимость пакетного и самостоятельного тура в выбранную страну, сравните. Обратите внимание на «пиковые» даты крупных фестивалей, когда планируется максимальный наплыв туристов (например, 11-15 июля для Испании или 20 — 23 августа для Австрии ) — в таком случае лучше взять билеты на неделю — другую раньше или рассмотреть соседние города.

Посвятите отпуску время: изучите предложения на сайтах агрегаторов и лоукостеров. Подпишитесь на рассылку «горящих» путевок. По возможности постарайтесь запланировать вылет и прилет на будние дни.

Следите за курсом евро перед покупкой путевок, летайте с пересадками и налегке.

Вместо отелей можно выбрать десятки других вариантов размещения — апартаменты, квартиры, гостевые дома, хостелы.

Путешествуйте в компании, чтобы сэкономить на проживании и передвижениях внутри страны.

Если вы живете в крупном городе, где есть посольство той или иной страны (Москва, Санкт-Петербург Екатеринбург ), оформляйте шенгенскую визу самостоятельно, а не через агентство, чтобы не переплачивать за оформление.

Внимательно читайте условия провоза багажа и сверяйте аэропорты прилета и вылета перед покупкой билета.

Не ленитесь оформить возвраты налогов (tax-free) со своих покупок в аэропорту вылета.

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