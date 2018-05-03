30 фото звезд с майских праздников

Как провели выходные Рита Дакота Снежана Георгиева и в каких отелях отдыхали звезды в начале мая? BeautyHack делится самыми популярными направлениями.

Рита Дакота

Выходные Рита с Владом Соколовским и дочерью Мией провели в Москве . А 29 апреля Рита успела выступить на концерте Муз-ТВ «Партийная зона 2018». Видео с выступления смотрите в Instagram звезды.

Майские праздники Оксана Самойлова с семьей начали в Москве, а продолжили на Канарских островах. Для отдыха пара выбрала отель Bahía del Duque в Тенерифе.

Анна с дочерью Арианной устроили себе мини-отпуск. Сейчас звезда находится в Турции в отеле Kaya Palazzo Golf Resort в Белеке.

Майские праздники Лена с дочкой Никой и мужем Станиславом провела в Подмосковье . Пара только вернулась с путешествия по Италии и сейчас находится в ожидании второго ребенка. Об этом модель недавно рассказала в своем Instagram.

Первого мая Полина была занята на съемках нового клипа. Съемочный день длился 20 часов, а фото бэкстейджа уже есть в Instagram.

Ханна

Концертный график Ханны расписан на месяцы вперед. Но майские выходные звезда провела в Турции в пятизвездочном отеле Rixos Sungate в Кемере. А оттуда сразу полетела на выступление в Дубай , которое запланировано на 4 мая.

Сейчас Ханна и ее муж Павел Курьянов ждут первенца. Интервью с певицей читайте по ссылке.

Майские праздники Нюша провела в Турции в отеле Maxx Royal Resort в Кемере, совместив отдых с выступлением 2 мая.

Вместе с семьей Юля провела выходные в Москве и пообщалась с поклонниками в рамках фестиваля Московская весна A Cappella (расписание — тут), амбассадором которого является.

Ани Лорак

Всю неделю Каролина была занята съемками клипа на песню «Сумасшедшая» на Кипре . Одна из локаций звезды — отель Elounda Peninsula All Suite Hotel.

Сейчас Ирина Дубцова находится на Мальдивах с сыном Артемом. Для отдыха семья выбрала отель Vakkaru Maldives.

Начало мая Альбина проводит на океаном в Калифорнии, успевая радовать подписчиков отличными видами!

За последнюю неделю вы могли встретить Елену Летучую в Дубае в отеле Jumeirah Zabeel Saray 5* или на Маврикии — в отеле LUX* Grand Gaube звезда находится сейчас.

Татьяна также провела выходные у моря вместе с 3-летней дочерью Надей.

Саша Савельева

Сейчас Саша отдыхает в Турции в отеле Rixos Premium Belek 5*.

Вместе с мужем Игорем Макаровым Лера провела каникулы в Риме . Один из пунктов программы — матч Liverpool-Roma на стадионе Olimpico Di Roma.

Снежана Георгиева

Снежана с детьми Соней и Георгием проводит отпуск на Сицилии. Семья остановилась в отеле Belmond Grand Hotel Timeo в Таормине.