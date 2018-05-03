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30 фото звезд с майских праздников
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30 фото звезд с майских праздников 

BeautyHack.ru 2 часа назад
Фото: BeautyHack.ru
Как провели выходные Рита Дакота и Снежана Георгиева и в каких отелях отдыхали звезды в начале мая? BeautyHack делится самыми популярными направлениями.
Рита Дакота
Выходные Рита с Владом Соколовским и дочерью Мией провели в Москве. А 29 апреля Рита успела выступить на концерте Муз-ТВ «Партийная зона 2018». Видео с выступления смотрите в Instagram звезды.
Оксана Самойлова
Майские праздники Оксана Самойлова с семьей начали в Москве, а продолжили на Канарских островах. Для отдыха пара выбрала отель Bahía del Duque в Тенерифе.
Анна Хилькевич
Анна с дочерью Арианной устроили себе мини-отпуск. Сейчас звезда находится в Турции в отеле Kaya Palazzo Golf Resort в Белеке.
Елена Кулецкая
Майские праздники Лена с дочкой Никой и мужем Станиславом провела в Подмосковье. Пара только вернулась с путешествия по Италии и сейчас находится в ожидании второго ребенка. Об этом модель недавно рассказала в своем Instagram.
Полина Гагарина
Первого мая Полина была занята на съемках нового клипа. Съемочный день длился 20 часов, а фото бэкстейджа уже есть в Instagram.
Ханна
Концертный график Ханны расписан на месяцы вперед. Но майские выходные звезда провела в Турции в пятизвездочном отеле Rixos Sungate в Кемере. А оттуда сразу полетела на выступление в Дубай, которое запланировано на 4 мая.
Сейчас Ханна и ее муж Павел Курьянов ждут первенца. Интервью с певицей читайте по ссылке.
Майские праздники Нюша провела в Турции в отеле Maxx Royal Resort в Кемере, совместив отдых с выступлением 2 мая.
Юлия Ковальчук
Вместе с семьей Юля провела выходные в Москве и пообщалась с поклонниками в рамках фестиваля Московская весна A Cappella (расписание — тут), амбассадором которого является.
Ани Лорак
Всю неделю Каролина была занята съемками клипа на песню «Сумасшедшая» на Кипре. Одна из локаций звезды — отель Elounda Peninsula All Suite Hotel.
Ирина Дубцова
Сейчас Ирина Дубцова находится на Мальдивах с сыном Артемом. Для отдыха семья выбрала отель Vakkaru Maldives.
Альбина Джанабаева
Начало мая Альбина проводит на океаном в Калифорнии, успевая радовать подписчиков отличными видами!
Елена Летучая
За последнюю неделю вы могли встретить Елену Летучую в Дубае в отеле Jumeirah Zabeel Saray 5* или на Маврикии — в отеле LUX* Grand Gaube звезда находится сейчас.
Татьяна Навка
Татьяна также провела выходные у моря вместе с 3-летней дочерью Надей.
Саша Савельева
Сейчас Саша отдыхает в Турции в отеле Rixos Premium Belek 5*.
Лера Кудрявцева
Вместе с мужем Игорем Макаровым Лера провела каникулы в Риме. Один из пунктов программы — матч Liverpool-Roma на стадионе Olimpico Di Roma.
Снежана Георгиева
Снежана с детьми Соней и Георгием проводит отпуск на Сицилии. Семья остановилась в отеле Belmond Grand Hotel Timeo в Таормине.
Яна Рудковская
После «Ледового шоу» в Будапеште Яна в компании Евгения Плющенко и сына Саши улетела в Париж. В программе — Диснейленд и показ круизной коллекции Chanel.
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