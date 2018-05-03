Внутренний туризм в России вырос с приходом весны

Спрос туристов из регионов на экскурсии по Москве увеличился за майские выходные на 50%. Об этом сообщила «Вечерняя Москва».

Несмотря на то, что у российских граждан в эти дни наиболее востребованы зарубежные направления, внутренний туризм на майские праздники также увеличился почти наполовину

— менеджер самарской турфирмы Ирина Согоян.

Крымом, В списках предпочтений туристов Москва стала одной из первых наряду с Санкт-Петербургом Сочи и Золотым кольцом. По словам Ирины Согоян, наибольший интерес у гостей столицы вызывают комплекс музеев Московского Кремля, киностудия «Мосфильм», Третьяковская галерея и Новодевичий монастырь.

1 мая в курортных городах Крыма начались торжественные мероприятия по открытию туристического сезона. К этому времени в Крыму увеличили количество оборудованных пляжей, открыли новые отели и реконструировали санатории.