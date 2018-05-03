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Внутренний туризм в России вырос с приходом весны
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Внутренний туризм в России вырос с приходом весны 

360tv.ru 23 минуты назад
Спрос туристов из регионов на экскурсии по Москве увеличился за майские выходные на 50%. Об этом сообщила «Вечерняя Москва».
Несмотря на то, что у российских граждан в эти дни наиболее востребованы зарубежные направления, внутренний туризм на майские праздники также увеличился почти наполовину
— менеджер самарской турфирмы Ирина Согоян.
В списках предпочтений туристов Москва стала одной из первых наряду с  Санкт-Петербургом, Крымом, Сочи и Золотым кольцом. По словам Ирины Согоян, наибольший интерес у гостей столицы вызывают комплекс музеев Московского Кремля, киностудия «Мосфильм», Третьяковская галерея и Новодевичий монастырь.
1 мая в курортных городах Крыма начались торжественные мероприятия по открытию туристического сезона. К этому времени в Крыму увеличили количество оборудованных пляжей, открыли новые отели и реконструировали санатории.
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