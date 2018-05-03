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В волгоградском аэропорту облили водой первый самолет из Казани
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В волгоградском аэропорту облили водой первый самолет из Казани 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Первый самолет из Казани выпускает шасси и как почетный гость проходит под водяной аркой. Спустя несколько часов самолет авиакомпании Utair вновь поднимется в воздух и откроет новый авиапуть до Сочи. — Сначала сотрудники МЧС облили нас водой в Саранске, теперь пропустили под водяной аркой в Волгограде. Очень приятная, скажу вам, традиция, — отрываясь от пульта, рассказывает пилот Андрей Коршунов. — Лететь по новым маршрутам в аэропорт Волгограда можно без специальной подготовки — конечно, только пилотам с хорошим налетом. Мы позанимались с инструкторами, узнали про аэродром, высоты и особенности полета. Рейс от Казани до Волгограда показался сиюминутным — раз, и уже на месте.
По низкому трапу спускаются первые пассажиры нового рейса. Как долгожданных гостей, сегодня встречают и их — не давая перевести дух после посадки, волгоградцы не отпускают их без вопросов о полете прямым рейсом. — Дети тяжело переносили все пересадки. Сейчас долетели на одном дыхании. Детвора, кажется, и не поняла, что мы уже на месте, — подходя к автобусу, делятся впечатлениями туристы из Казани.
Уже в следующем году на авиакарте Волгограда появятся новые точки, уверен генеральный директор воздушной гавани Сергей Дмитриев. — Мы развиваем сообщения с городами, которые, на наш взгляд, являются топовыми, — рассказывает Сергей Дмитриев. — Это никоим образом не связано с чемпионатом мира. Обычный бизнесовый процесс. Рейсы Ростов — Волгоград, Сочи — Волгоград и Волгоград — Казань будут летать до конца года. В 2019 они перейдут в разряд коммерческих и будут работать по правилам бизнеса. Вообще, мало построить новые современные терминалы: их нужно напитать жизнью и сделать красивую географию полетов. Сейчас мы ориентированы на людей, которые ценят свое время и не готовы целый день ехать в поезде.
Самолеты до Казани и Сочи будут летать по понедельникам и четвергам. Горожан, которые собрались в Казань, позовут на посадку в 11:00. А вот волгоградцев, решивших подышать морским воздухом, отправят в путешествие в 17:00.
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