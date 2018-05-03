Процедуру классификации к ЧМ-2018 прошли 400 гостиниц Самарской области

"Действующие свидетельства о классификации получили 400 объектов размещения в Самарской области. Их совокупный номерной фонд составляет 14,3 тыс. номеров, единовременно они смогут принять 33,7 тыс. человек", — сказал Азаров.