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Процедуру классификации к ЧМ-2018 прошли 400 гостиниц Самарской области
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Процедуру классификации к ЧМ-2018 прошли 400 гостиниц Самарской области 

ТАСС 1 час назад
СОЧИ, 3 мая. /ТАСС/. Свидетельства о прохождении процедуры классификации в преддверии чемпионата мира по футболу выданы 400 гостиницам в Самарской области. Об этом заявил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров на заседании наблюдательного совета организационного комитета «Россия-2018».
"Действующие свидетельства о классификации получили 400 объектов размещения в Самарской области. Их совокупный номерной фонд составляет 14,3 тыс. номеров, единовременно они смогут принять 33,7 тыс. человек", — сказал Азаров.
Как сообщалось ранее, Самарская область выполнила требования Международной федерации футбола к гостиничному фонду. В мае в центре Самары откроется пятизвездочная гостиница, которая увеличит номерной фонд еще почти на 200 номеров. Самый дешевый гостиничный номер в Самаре будет стоить 2250 рублей, самый дорогой — более 75 тысяч рублей.
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