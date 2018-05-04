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Летать из Нальчика в Москву будут чаще с середины мая
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Летать из Нальчика в Москву будут чаще с середины мая 

АиФ Ставрополье 20 часов назад
Фото: АиФ Ставрополье
Аэропорт Нальчика планирует увеличить количество рейсов в Москву с середины мая, сообщает ТАСС.
Так, с 16 мая появится третий вечерний рейс в Москву от Utair. Обслуживать перевозки компания планирует самолётами Sukhoi Superjet-100 и Boeing 737. Направление крайне востребовано: из республики в Москву и обратно ежедневно летают 400 человек.
Представители аэропорта также сообщили, что лоукостер «Победа» может возобновить отменённые рейсы из Москвы в Нальчик и обратно. Уже сейчас на сайте аэропорта «Внуково» можно найти рейсы «Победы» с 1 июня, но билеты пока не продаются.
Ранее мы сообщали, что «Победа» отказалась летать в Нальчик из-за плохого состояния взлётно-посадочной полосы и изношенной инфраструктуры аэропорта. С 7 по 9 апреля взлётную полосу отремонтировали, она прошла проверку и аттестацию Росавиации, и аэропорт вновь может принимать воздушные суда.
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