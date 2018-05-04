Летать из Нальчика в Москву будут чаще с середины мая 

Так, с 16 мая появится третий вечерний рейс в Москву от Utair. Обслуживать перевозки компания планирует самолётами Sukhoi Superjet-100 и Boeing 737. Направление крайне востребовано: из республики в Москву и обратно ежедневно летают 400 человек.
Представители аэропорта также сообщили, что лоукостер «Победа» может возобновить отменённые рейсы из Москвы в Нальчик и обратно. Уже сейчас на сайте аэропорта «Внуково» можно найти рейсы «Победы» с 1 июня, но билеты пока не продаются.
Ранее мы сообщали, что «Победа» отказалась летать в Нальчик из-за плохого состояния взлётно-посадочной полосы и изношенной инфраструктуры аэропорта. С 7 по 9 апреля взлётную полосу отремонтировали, она прошла проверку и аттестацию Росавиации, и аэропорт вновь может принимать воздушные суда.