Туристический поток на Эльбрус вырос более чем на 8% за год

ПРИЭЛЬБРУСЬЕ, 3 мая. / ТАСС /. Количество туристов посетивших Эльбрус за год увеличился более чем на 8% за год, а в пиковый, новогодний период рост составил более 15%. Об этом сообщил в четверг министр курортов и туризма Кабардино-Балкарии (КБР) Мурат Шогенцуков на пресс-конференции ТАСС, организованной в рамках фестиваля экстремальных видов спорта Red Fox Elbrus Race — 2018.

"Показателен период новогодних отпусков, это маркет, который показывает, как пройдет сезон, за эти десять дней у нас прирост потока в Приэльбрусье составил 15%, при сегодняшней инфраструктуре это хороший, адекватный рост. Нужно понимать, что Эльбрус — не безразмерная гора, и есть понятие антропогенной нагрузки. Сейчас мы работаем в оптимальной нагрузке, большее количество людей потребует больших финансовых вложений, связанных с созданием инфраструктуры, канализации. В целом по Эльбрусу у нас рост турпотока за (год) более 8%, и могу сказать, что мы сезоном довольны", — сказал Шогенцуков.

Начиная с 2013 года идет кратный рост туристического потока, и такие мероприятия (проведение фестиваля) дают возможность развитию альпинизма, туризма и скалолазания, подчеркнул спикер. Он так же отметил, что «люди тянутся в этот район». «Эльбрус всегда был местом притяжения туристов, это уникальное место в нашей республике, хотя и не единственное. Идет работа, строится инфраструктура», — сообщил министр курортов и туризма КБР.

В программу фестиваля в Кабардино-Балкарии, на который в 2018 году заявились около 500 спортсменов из 22 стран мира, входят ски-альпинизм, скайраннинг и снегоступинг. Каждый год Red Fox Elbrus Race собирает более 400 опытных скайраннеров, выдающихся альпинистов, лыжников, лучших ски— альпинистов, а также мультиспортсменов и любителей активного отдыха с разных уголков мира.

В 2017 году новый рекорд скоростного восхождения на Эльбрус установил эквадорец Карл Эглоф — 3 часа 26 минут. Он также установил еще один мировой рекорд: спортсмену удалось подняться на Эльбрус и спуститься за 4 часа 20 минут 45 секунд. Прежний рекорд был установлен россиянином Виталием Шкелем. В 2015 году спортсмен добежал до вершины за 3 часа 28 минут.