В Кабардино-Балкарии готовят предложения об экологическом сборе в горах

ПОЛЯНА АЗАУ, 3 мая. / ТАСС /. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) подготовят предложения по законопроекту об экологическом сборе в горах. Об этом сообщил в четверг министр курортов и туризма республики Мурат Шогенцуков на пресс-конференции, организованной в рамках фестиваля экстремальных видов спорта Red Fox Elbrus Race — 2018.

"Во всех цивилизованных государствах, где развит туризм, существует такое понятие, как закон о горе. Сейчас мы готовим предложения к законопроекту для федерального собрания, который позволит четко следовать определенным правилам, по которым человек, отправляющийся на гору, должен либо заплатить, либо передать деньги волонтерам, которые потом за ним уберут мусор. На самом деле, существует проблема засоренности той же горы Эльбрус. Работа в этом направлении идет и по мониторингу по сравнению с прошлым годом, плотность антропогенного воздействия уменьшилась в определенной степени", — сказал Шогенцуков.

В программу фестиваля в Кабардино-Балкарии, на который в 2018 году заявились около 500 спортсменов из 22 стран мира, входят ски-альпинизм, скайраннинг и снегоступинг. Каждый год Red Fox Elbrus Race собирает более 400 опытных скайраннеров, выдающихся альпинистов, лыжников, лучших ски— альпинистов, а также мультиспортсменов и любителей активного отдыха из разных уголков мира.

В 2017 году новый рекорд скоростного восхождения на Эльбрус установил эквадорец Карл Эглоф — 3 часа 26 минут. Он также установил еще один мировой рекорд: спортсмену удалось подняться на Эльбрус и спуститься за 4 часа 20 минут 45 секунд. Прежний рекорд был установлен россиянином Виталием Шкелем. В 2015 году спортсмен добежал до вершины за 3 часа 28 минут.