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Аркадий Дворкович: Власти мониторят цены на гостиницы и перевозки на время ЧМ-2018
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Аркадий Дворкович: Власти мониторят цены на гостиницы и перевозки на время ЧМ-2018 

Советский спорт 21 минуту назад
«Отели в основном все введены в строй. Осталось буквально три гостиницы, которые находятся на стадии пуска наладки. Мы мониторим цены на услуги, цены на гостиничные номера, чтобы не допустить каких-либо всплесков», — цитирует Дворковича «Р-Спорт».
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Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.
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