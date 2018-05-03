Аркадий Дворкович: Власти мониторят цены на гостиницы и перевозки на время ЧМ-2018

«Отели в основном все введены в строй. Осталось буквально три гостиницы, которые находятся на стадии пуска наладки. Мы мониторим цены на услуги, цены на гостиничные номера, чтобы не допустить каких-либо всплесков», — цитирует Дворковича «Р-Спорт».

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Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.