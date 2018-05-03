За что по новым правилам можно получить штраф в столичном аэропорту

Эти правила ввели несколько запретов как для пассажиров, так и для лиц, работающих в аэропортах. В частности, под запрет попала работа зазывал, предлагающих услуги такси или ночлега. Зазывалы работают настолько агрессивно, что иностранные туристы зачастую добираются до своих гостиниц по ценам, в 50 раз превышающим реальные. «Ни в одной европейской воздушной гавани такого безобразия нет и у нас тоже быть не должно, тем более что в наших аэропортах нет потребности в зазывалах», — уверен министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Игорь Тресков . По его словам, на территории любого аэропорта есть стоянки для легальных такси с фиксированными тарифами, воспользоваться которыми могут все желающие.

К запрещенным видам предпринимательской деятельности отнесено и предложение пассажирам услуг массажа или гаданий — власти признают, что и такое в столичных аэропортах тоже, увы, нередко встречается. Нельзя без разрешения администрации аэропорта осуществлять также никакую торговлю, будь то продажа газет, сувениров, еды и напитков или упаковка багажа.

Михаил Василенко. Не все теперь стало можно и пассажирам. Нельзя, например, находиться в здании воздушной гавани более 24 часов при отсутствии билета или брони на рейс. Эта норма рассчитана прежде всего на людей без определенного места жительства или профессиональных нищих. «Один такой, якобы обокраденный, у нас в аэропорту второй год подряд просит денег на билет до дома, причем города, где находится этот дом, все время меняются», — рассказывает гендиректор аэропорта Шереметьево

Нельзя возить багажные тележки, детские и инвалидные коляски по эскалаторам и траволаторам — при их перемещении с этажа на этаж нужно пользоваться только лифтом. «Помните, был резонансный случай, когда ребенок засунул пальцы в ленту эскалатора и получил серьезные травмы. А мы подобные случаи, к счастью, без столь серьезных последствий наблюдаем ежедневно», — продолжает Василенко.

Пассажиры грузят чемоданы на эскалатор, не успевая их вовремя снимать, из-за чего на сходе электронной лестницы зачастую образуется куча мала.

В правилах есть норма, которая уже вызвала поток критики журналистов. Речь идет о запрете лежать на креслах или сидеть на полу и лестничных пролетах, переодеваться и умываться в туалетах. «Эту норму нужно дочитывать до конца. Да, это все теперь запрещено, но не для пассажиров. Если у человека есть билет или бронь, никто ему лежать на креслах или переодеваться в туалете не запретит, — подчеркивает Игорь Тресков. — Эти правила поведения разрабатывались не для того, чтобы штрафовать пассажиров, а чтобы избавить аэропорты от тех, кто занимается там нелегальной предпринимательской деятельностью».

"И все они сформированы по пожеланиям пассажиров, — добавляет начальник правового отдела аэропорта Домодедово Елена Черкасова . — Именно об этом просят нас граждане, оставляя жалобы или отзывы о работе аэропорта: уберите зазывал, попрошаек и лиц без определенного места жительства!"

Уже на этой неделе сотрудники областного минтранса начнут патрулировать столичные воздушные гавани на предмет соблюдения новых правил. «Именно они наделены полномочиями привлекать нарушителей к административной ответственности. Необходимый состав инспекторов у нас подготовлен, по шесть человек будут работать в в каждом из трёх аэропортов», — отметил Тресков, уточнив, что эти сотрудники будут отличаться от других служащих аэропорта формой зеленого цвета. Административная ответственность за нарушение правил поведения в аэропортах установлена следующая: 100-500 рублей для граждан, 1-2 тысячи рублей для физических и 2-4 тысячи рублей — для юридических лиц. Впрочем, власти подчеркивают: цели пугать пассажиров штрафами никто не ставит. Гражданам прежде всего будут разъяснять правила новые поведения в воздушных гаванях, а к ответственности привлекут лишь тех, кто и после разъяснений продолжит совершать противоправные действия и мешать другим пассажирам.

А как в регионах

Одной из крупнейших региональных воздушных гаваней России является международный аэропорт Казань . В 2017 году он обслужил 2,6 миллиона человек. А пассажиропоток на международных направлениях увеличился почти вдвое. Но, несмотря на это, вводить новые правила поведения пассажиров здесь не думают. Предусмотренных законодательством мер воздействия достаточно для того, чтобы образумить возмутителей спокойствия.

Руководство международного аэропорта Сочи введение необычных ограничений поведения посетителей в подмосковных аэропортах (например, запрет переодеваться в туалетах и спать на сиденьях) удивило. В аэрокомплексе олимпийской столицы такие меры вводить пока не намерены. Ведь для курортного города в этом нет необходимости.

Оценивать же их необходимость для других аэропортов сочинские специалисты не взялись. И правда, хоть раз побывавший в современном обновленном к Олимпиаде комплексе может сказать, что здесь созданы все необходимые для ожидания рейса условия. Мест предостаточно, а значит, нет необходимости сидеть на полу или лестницах. И штраф за переодевание в аэрокомплексах в Сочи был бы точно избыточным — ведь на курорте большую часть года солнечно.

В международном аэропорте Симферополь «РГ» сообщили, что воздушная гавань руководствуется правилами и нормами, предусмотренными федеральным законодательством. «Нам известно о законе, принятом Московской облдумой, и мы будем наблюдать за тем, как он реализуется на практике. Изучим эффективность принятых мер», — пояснил пресс-секретарь международного аэропорта Симферополь Игорь Лаптев

Открывшийся 16 апреля новый терминал уже успел встретить и отправить в полет первые 100 тысяч пассажиров. А вообще он рассчитан на обслуживание 6,5 миллиона человек в год. И что можно сказать абсолютно точно, так это то что в новом терминале пассажиры забудут о стесненности и дискомфорте. Предусмотрены даже молельные комнаты для верующих, чтобы они могли совершить религиозные обряды.