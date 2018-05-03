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Калининград и Барселону связали прямые регулярные авиарейсы
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Калининград и Барселону связали прямые регулярные авиарейсы 

АиФ 27 минут назад
Фото: АиФ
С 1 мая испанская авиакомпания возобновила прямые регулярные рейсы по маршруту «Калининград-Барселона-Калининград».
Сообщается, что рейсы будут выполняться дважды в неделю — по понедельникам и четвергам. Пассажиров будут перевозить на Airbus А320. В пути пассажиры проведут 3,5 часа.
Полетная программа рассчитана до 22 октября.
Напомним, что 27 апреля после реконструкции был полностью открыт аэровокзальный комплекс калининградского аэропорта Храброво, были сняты ограничения с дистанции взлетно-посадочной полосы.
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