Калининград и Барселону связали прямые регулярные авиарейсы

С 1 мая испанская авиакомпания возобновила прямые регулярные рейсы по маршруту «Калининград-Барселона-Калининград».

Сообщается, что рейсы будут выполняться дважды в неделю — по понедельникам и четвергам. Пассажиров будут перевозить на Airbus А320. В пути пассажиры проведут 3,5 часа.

Полетная программа рассчитана до 22 октября.

Напомним, что 27 апреля после реконструкции был полностью открыт аэровокзальный комплекс калининградского аэропорта Храброво, были сняты ограничения с дистанции взлетно-посадочной полосы.