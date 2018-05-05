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Около 35 тысяч иностранных болельщиков приедет в Киев на финал Лиги чемпионов
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Около 35 тысяч иностранных болельщиков приедет в Киев на финал Лиги чемпионов 

Советский спорт 1 час назад
Фото: SPORT24.ru
Матч состоится 26 мая на 70-тысячном стадионе «Олимпийский», местные отели давно подняли цены на эту дату в десятки раз. Так, 7300 долларов придется выложить гостям за ночь в отеле Harmony in Andreew descent в Подольском районе города. В обычное время номер в этой гостинице стоит около 100 долларов. По данным сервиса бронирования Booking.com, «за небольшое количество оставшихся мест в гостиницах туристам придется заплатить в среднем порядка 3800 долларов за ночь», сообщает ТАСС.
В горадминистрации также сообщили, что в центре Киева перед финалами мужской и женской Лиги чемпионов ограничат движение транспорта (женский финал между немецким «Вольфсбургом» и французским «Лионом» состоится 24 мая). «Будет временно изменена организация дорожного движения путем запрета или ограничения движения транспорта на отдельных участках дорожной сети города в полуторакилометровой зоне вокруг стадиона „Олимпийский“ и других локаций спортивных событий», — сказали в мэрии.
В частности, с 12 по 31 мая полностью запретят движение на части главной улицы Крещатик. С 25 мая по 27 мая перекроют Бессарабскую площадь, улицу Владимирскую, площадь Льва Толстого и ряд других центральных улиц. В этой связи власти Киева рекомендуют киевлянам и гостям столицы передвигаться общественным, а не личным транспортом, особенно 26 мая.
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