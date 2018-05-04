Эксперт оценил интерес российских строительных фирм к сотрудничеству с Мадагаскаром

Старший преподаватель кафедры африканистики Восточного факультета СПбГУ Александр Зданевич в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил интерес российских строительных фирм к сотрудничеству с Мадагаскаром

Как отметил эксперт, главное направление работы может быть связано с туристической сферой.

«Что касается туризма, то это действительно очень привлекательный регион. Там одних только климатических зон можно набрать десяток, и этим активно пользуются европейские страны», — заявил Зданевич.

Обширная туристическая сфера требует строительства инфраструктурных объектов, что вряд ли возможно без участия компаний из России . На вопрос о других потенциальных направлениях сотрудничества эксперт ответил, что всё будет зависеть от формы финансирования проектов.

Ранее председатель правления союза «Африканская деловая инициатива» Наталия Цайзер в беседе с Nation News рассказала о возможных сферах сотрудничества России и Мадагаскара.