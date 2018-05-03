Ещё
Авиакомпанию «Ютейр» оштрафовали за задержку рейса на 5 часов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В России может появиться новый налог
В России может появиться новый налог

Авиакомпанию «Ютейр» оштрафовали за задержку рейса на 5 часов 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
Управление Роспотребнадзора по Югре провело административное расследование, итогом которого стал штраф в адрес авиакомпании «Ютейр» в размере 30 000 рублей.
Основанием для расследования послужило письменное обращение одного из пассажиров, пользующихся услугами компании ПАО «Авиакомпания «Ютэйр», чей рейс был задержан почти на 5 часов.
В ходе проверки было установлено, что 10 июня 2017 в 11:10 часов в аэропорту «Внуково» рейс ЮТ 249 по маршруту Москва (Внуково) — Сочи (Адлер) не был выполнен вовремя. Причиной задержки рейса стало отсутствие самолёта в аэропорту Внуково в то время, когда рейс уже должен был вылететь в Сочи.
Учитывая результаты проверки и предыдущее правонарушение компании, с момента свершения которого не прошлого года, было принято решение выписать штраф.
ПАО «Авиакомпания „Ютейр“ с административной ответственностью не согласилось и подало жалобы в окружной Арбитражный суд, а затем в Восьмой Арбитражный апелляционный суд.
Первая жалоба была связана с тем, что Роспотребнадзор неверно определил место, на котором было совершено правонарушение. В оспариваемом протоколе местом совершения определён аэропорт „Внуково“, а Общество считает, что местом правонарушения является место нахождения авиакомпании — Ханты-Мансийск.
Во второй жалобе говорилось о том, что Управление выписало штраф за неверный рейс — UN249, а не тот о котором идёт речь — ЮТ-249 от 10.06.2017.
Две судебные инстанции жалобы компании не удовлетворили и дали полное обоснование своих заключений на основе законов РФ. ПАО „Авиакомпании „Ютейр“ так и не смогла представить реальные доказательства отсутствия правонарушения в аэропорту „Внуково“.
АиФ Югра: последние новости
В Югре подорожали билеты на речной транспорт В Ханты-Мансийске в День Победы перекроют центральные улицы Житель Нижневартовска выиграл автомобиль во всероссийской акции
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе328
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы106
Россияне побили рекорд бегства в США393
ЦБ резко повысил курс доллара107
Путин обойдется без кортежа123
Видео
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
00:18
Летчики пытались спасти Су-30СМ
Армия
02:32
В Битцевском лесу обустроены 22 пикниковые точки
Новости Москвы
00:24
Московский зоопарк проведет тематические экскурсии
Новости Москвы
00:15
Бородина укатила отдыхать без мужа
Шоу-бизнес
00:29
Жители столичного региона наблюдали редкий парад планет
Наука и техника Новости Москвы
00:28
В городе зацвели яблони и груши
Новости Москвы
00:28
В Москве расцвел Петров крест
Новости Москвы
31:31
Фестиваль ГТО пройдет 5 мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение