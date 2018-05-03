Авиакомпанию «Ютейр» оштрафовали за задержку рейса на 5 часов

Управление Роспотребнадзора по Югре провело административное расследование, итогом которого стал штраф в адрес авиакомпании «Ютейр» в размере 30 000 рублей.

Основанием для расследования послужило письменное обращение одного из пассажиров, пользующихся услугами компании ПАО « Авиакомпания «Ютэйр» , чей рейс был задержан почти на 5 часов.

В ходе проверки было установлено, что 10 июня 2017 в 11:10 часов в аэропорту «Внуково» рейс ЮТ 249 по маршруту Москва (Внуково) — Сочи (Адлер) не был выполнен вовремя. Причиной задержки рейса стало отсутствие самолёта в аэропорту Внуково в то время, когда рейс уже должен был вылететь в Сочи.

Учитывая результаты проверки и предыдущее правонарушение компании, с момента свершения которого не прошлого года, было принято решение выписать штраф.

ПАО «Авиакомпания „Ютейр“ с административной ответственностью не согласилось и подало жалобы в окружной Арбитражный суд, а затем в Восьмой Арбитражный апелляционный суд.

Первая жалоба была связана с тем, что Роспотребнадзор неверно определил место, на котором было совершено правонарушение. В оспариваемом протоколе местом совершения определён аэропорт „Внуково“, а Общество считает, что местом правонарушения является место нахождения авиакомпании — Ханты-Мансийск

Во второй жалобе говорилось о том, что Управление выписало штраф за неверный рейс — UN249, а не тот о котором идёт речь — ЮТ-249 от 10.06.2017.