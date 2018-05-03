Авиакомпания «Россия» попросила пассажиров прибывать заранее в аэропорты Италии 8 мая из-за забастовок

Авиакомпания «Россия» просит пассажиров аэропортов Рима Милана проверять время вылета и прилета рейсов, а также заранее прибывать в аэропорты Италии в связи с готовящейся забастовкой итальянского персонала диспетчерских служб воздушного движения 8 мая 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«Европейская организация по безопасности воздушной навигации сообщает о том, что, в связи с готовящейся забастовкой итальянского персонала диспетчерских служб воздушного движения, 8 мая 2018 г. с 10:00 до 18:00 местного времени аэропорты Италии принимать и выпускать воздушные суда будут с ограничением. Просим пассажиров 8 мая пользующихся во время путешествия аэропортами Рима и Милана в указанное время заранее проверять время вылета/прилета рейсов, в случае необходимости, во избежание образования очередей на досмотрах прибывать в аэропорт заблаговременно для прохождения всех предполетных формальностей», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что авиакомпания «Россия» приложит все усилия к минимизации возможных задержек по вылету рейсов.