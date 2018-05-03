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Возобновляются прямые рейсы из Калининграда в Казань
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Возобновляются прямые рейсы из Калининграда в Казань 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
В мае авиакомпания «ЮВТ Аэро» возобновляет прямые регулярные из Калининграда в Казань. Также открывается новое направление в Нижневартовск, сообщает пресс-служба аэропорта Храброво в четверг, 3 мая.
«Рейсы по маршруту Калининград-Казань-Нижневартовск будут выполняться с частотой один раз в неделю по четвергам на воздушных судах CRJ 200. Полетная программа продлится до 14 июня 2018 года», — говорится в сообщении.
Начиная с 21 июня и по 20 сентября 2018 года, авиакомпания «ЮВТ аэро» продолжит выполнять рейсы по маршруту Калининград-Казань.
Расписание полётов Калининград — Казань — Нижневартовск:
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