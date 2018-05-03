Возобновляются прямые рейсы из Калининграда в Казань

В мае авиакомпания «ЮВТ Аэро» возобновляет прямые регулярные из Калининграда Казань . Также открывается новое направление в Нижневартовск , сообщает пресс-служба аэропорта Храброво в четверг, 3 мая.

«Рейсы по маршруту Калининград-Казань-Нижневартовск будут выполняться с частотой один раз в неделю по четвергам на воздушных судах CRJ 200. Полетная программа продлится до 14 июня 2018 года», — говорится в сообщении.

Начиная с 21 июня и по 20 сентября 2018 года, авиакомпания «ЮВТ аэро» продолжит выполнять рейсы по маршруту Калининград-Казань.

Расписание полётов Калининград — Казань — Нижневартовск: