Всемирный день курортов будет отмечаться 21 апреля

ПЯТИГОРСК , 3 мая. / ТАСС /. Всемирная федерация водолечения и климатолечения (ФЕМТЕК) приняла решение отмечать новый праздник — Всемирный день курортов, который будет проходить 21 апреля, сообщил ТАСС в четверг в Пятигорске президент федерации, профессор Умберто Солимене.

"В конце октября в Батуми пройдет наш ежегодный конгресс. Там мы объявим, что Всемирный день курортов теперь будет отмечаться 21 апреля в день основания Рима ", — рассказал он пред открытием конференции по современному медицинскому туризму.

По словам Солимене, Рим можно считать прародителем мировой курортологии, поскольку именно там использовались природные бальнеологические факторы, горячие источники, впервые появились бани — знаменитые римские термы. «Рим дал культуру терм, использования термальных источников. Также предложил современную концепцию курортов, где были термы, спорт, лечение и развлечения. Впоследствии римляне всюду это распространяли», — рассказал Солимене.

Ассоциация ФЕМТЕК была основана в 1973 году, она объединяет частные и общественные организации, представляющие термальны центры более чем 30 государств. Это единственная неправительственная организация в отрасли, официально аккредитованная во Всемирной организации Здравоохранения (ВОЗ). Штаб-квартира находится в Италии . ФЕМТЕК имеет четыре Центра обучения, в том числе в России при сотрудничестве с Российской Международной академией туризма.

71-я Генеральная ассамблея и Международный конгресс ФЕМТЕК «Курорты 4.0. Новые алгоритмы здоровья, развития и устойчивого туризма» пройдет в Батуми ( Республика Грузия ) 30 октября — 4 ноября.