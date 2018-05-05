Туристический поток в столицу из-за рубежа на майские праздники вырос почти на 20 процентов

Иностранцы также интересуются предстоящим парадом Победы. Въездной туристический поток в Москву из-за рубежа на майские праздники вырос в годовом выражении почти на 20 процентов. Такая статистика появилась в пятницу, 4 мая. — Согласно данным, обнародованным туроператорских организаций, въездной турпоток в столицу вырос на 20 процентов, если сравнивать с аналогичным периодом за прошлый год, — говорится на сайте Ростуризма Отмечается, что большинство иностранных туристов, прибывающих в город, выбирают экскурсионные программы и маршруты, которые включают в себя посещение Красной площади. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ На Красной площади состоялась заключительная ночная репетиция парада Победы