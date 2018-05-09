День Победы: ТОП-7 приложений для Android

День Победы в Отечественной войне 1941-1945гг., ставший великим праздником нашего народа, каждый отмечает по-своему. Кто-то смотрит Парад на Красной площади и радуется силе русского оружия, кто-то идет шествием по улицам своего города, вспоминая ветеранов, кто-то наклеивает на машину наклейку — «Спасибо деду за Победу». В любом случае, даже те, кто, воспользовавшись погожим днем, проводит праздник на грядках, помнят о нем, помнят победителей.

Установить посвященное Дню Победы приложение на своем смартфоне — чем не способ отдать долг памяти? Сегодня мы подобрали для вас ТОП-7 таких программ. Выбирайте.

Виджет «День Победы — 9 мая»

Это, конечно, самый простой и очевидный — и самый популярный вариант вспомнить праздник. Виджет просто красуется на экране вашего смартфона и как бы говорит: «Я помню». Конечно же, он совершенно бесплатный.

День Победы 73 Живые обои

Второе приложение в рейтинге — бесплатные тематические живые обои, выдержанные в монохроме. Также появляется возможность установить на звонок патриотическую песню. Для этого над просто кликнуть на знак ордена.

Фейерверк День Победы

На третьем месте в нашем рейтинге шуточное приложение, симулирующее праздничный салют. Не беда, если из вашей квартиры не видно фейерверка — вы можете стрельнуть, не выходя из дома. И совершенно бесплатно.

Учим стихи про День Победы!

Четвертое место по праву занимает бесплатное познавательное приложение для детей, позволяющее выучить стихотворение об этом празднике к утреннику в детском саду или школе, отличиться на торжественной линейке или просто проникнуться духом Праздника.

День Победы

Приложение, называющееся просто — «День Победы», не так просто по содержанию. Это своего рода энциклопедия последних месяцев войны. Вы можете читать сводки Совинформбюро или смотреть хронику празднования в разные годы — на ваше усмотрение. Бесплатно.

Игра «День победы»

Бесплатная тематическая аркада заняла почетное 6-е место. Эта игра, созданная в честь 71-й годовщины Великой Победы, дает возможность, представив себя в роли советского зенитного расчета, принять участие в битве под Московой и отстоять столицу. Разработчики утверждают, что все средства, вырученные с продажи платной версии, пойдут в Российский Общественный Благотворительный Фонд Ветеранов.

Викторина «Памяти Великой Победы»

Последняя в рейтинге, но едва ли не первая по смысловой нагрузке — викторина, посвященная событиям Великой Отечественной Войны позволит вспомнить наиболее значимые её события. В приложении предусмотрено два режима. Первый — режим энциклопедии. Тут можно просто почитать о Войне и что-то восстановить в памяти. Второй режим — собственно игровой. Играть предстоит, выбирая один из трех уровней сложности: на первом надо правильно выбрать год события, на втором — год и месяц, на третьем — уточнить и день. Не может не радовать тот факт, что такое полезное приложение предлагается бесплатно.

Ну а редакция CHIP поздравляет всех сограждан с Днем Победы!

Фото: компании-разработчики, pixabay.com Читайте также:

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