Реконструкция аэропорта в Саранске к ЧМ-2018 обошлась примерно в 5 млн рублей 

Заместитель председателя Республики Мордовия Игорь Чадов рассказал, как изменилась пропускная способность нового терминала аэропорта в Саранске, построенного к чемпионату мира—2018.
«На период чемпионата мира данный терминал будет работать в режиме реверса с пропускной способностью до 600 пассажиров в час. Помимо терминала внутренних воздушных линий построен временный терминал международных международных линий с пунктом пропуска через государственную границу России.
Мы проводим работу на присвоение международному терминалу постоянного статуса, дабы статус международного аэропорта Саранск сохранился и после чемпионата мира. На сегодняшний день идёт формирование слотов. Подтверждён слот из Дании. Прибытие других иностранных делегаций проходит через Москву. Сейчас выполняется три рейса в день в авиасообщении с Москвой. На конец мая запланировано начало работы организации рейса на Санкт-Петербург.
В целях подготовки к чемпионату мира мы на год приостанавливали работу аэропорта. Год мы не летали. Теперь будем расширять воздушную сеть. На реконструкцию и строительство аэропорта и аэродрома было потрачено около 5 млн рублей", — передаёт слова Чадова корреспондент «Чемпионата» Ирина Белкина.