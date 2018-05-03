Ещё
Реконструкция аэропорта в Саранске к ЧМ-2018 обошлась примерно в 5 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Реконструкция аэропорта в Саранске к ЧМ-2018 обошлась примерно в 5 млн рублей 

Чемпионат.com 1 час назад
Заместитель председателя Республики Мордовия Игорь Чадов рассказал, как изменилась пропускная способность нового терминала аэропорта в Саранске, построенного к чемпионату мира—2018.
«На период чемпионата мира данный терминал будет работать в режиме реверса с пропускной способностью до 600 пассажиров в час. Помимо терминала внутренних воздушных линий построен временный терминал международных международных линий с пунктом пропуска через государственную границу России.
Мы проводим работу на присвоение международному терминалу постоянного статуса, дабы статус международного аэропорта Саранск сохранился и после чемпионата мира. На сегодняшний день идёт формирование слотов. Подтверждён слот из Дании. Прибытие других иностранных делегаций проходит через Москву. Сейчас выполняется три рейса в день в авиасообщении с Москвой. На конец мая запланировано начало работы организации рейса на Санкт-Петербург.
В целях подготовки к чемпионату мира мы на год приостанавливали работу аэропорта. Год мы не летали. Теперь будем расширять воздушную сеть. На реконструкцию и строительство аэропорта и аэродрома было потрачено около 5 млн рублей", — передаёт слова Чадова корреспондент «Чемпионата» Ирина Белкина.
Чемпионат.com: последние новости
«Чемпионат» стал лауреатом премии «Спорт и Россия» Видео: болельщики запускают волну на новом стадионе в Нижнем Новгороде Нигматуллин: после игры ЦСКА советую всем присмотреться к своим молодым игрокам
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне побили рекорд бегства в США357
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы92
Россия начала жесткий досмотр следующих на Украину судов211
ЦБ резко повысил курс доллара41
Скончалась выпавшая из аудитории МГИМО студентка131
Видео
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:48
В центре Москвы произошла драка со стрельбой
Происшествия
01:26
Решившего проверить прокуратуру россиянина побили лопатой
Происшествия Криминал
02:50
На Параде Победы покажут «Кинжал»
Армия Оружие
02:54
Песчаная буря в Индии убила более 80 человек
Происшествия Азия
00:40
«Нобель» испортил секс-скандал
В мире
00:26
Нефтяники отказываются от доллара
Экономика Статьи
03:45
Порошенко удивил новым меню силовиков
Украина Армия
00:46
Еще один мессенджер заблокируют в России
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение