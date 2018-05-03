Внутренний туризм и ключевые факторы его развития обсудят на конференции в Ханты-Мансийске

Чего хотят туристы, как формируются привлекательные и интересные события и туры, как обеспечить комфортное пребывание гостей в Ханты-Мансийске ? — эти и другие вопросы будут рассмотрены на первой городской туристской конференции. Она состоится 17 мая 2018 года в Культурно-досуговом центре «Октябрь». Одной из главных задач конференции станет объединение представителей бизнеса, муниципальных и региональных органов власти, руководителей учреждений в единое туристское сообщество и выработка стратегии развития сферы внутреннего туризма на ближайший год.

Одна из секций форума «Событие&туризм. Формула успеха» будет посвящена формированию календаря городских событий, которые могут быть интересны туристам. Какие события имеют такой потенциал, как объединить несколько интересных событий в крупный туристки проект, как не мешать друг другу и получить свой поток туристов и прибыль? — на эти вопросы будут искать ответы участники дискуссии. Это организаторы городских спортивных, культурных событий, туроператоры и предприниматели города, которым предстоит проанализировать существующий опыт проведения мероприятий в Ханты-Мансийске, определить ряд необходимых условий для популяризации и «продажи» событий жителям и гостям города. В качестве эксперта на секцию планируется пригласить представителя оргкомитета фестиваля исторической реконструкции «Абалакское поле» ( г. Тобольск ). Он расскажет, как за несколько лет фестиваль стал одним из самых успешных коммерческих туристских проектов в Тюменской области . Также в рамках секции будут рассматриваться вопросы сотрудничества организаторов событий с турпредприятиями: гостиницами, ресторанами, туроператорами, торгово-развлекательными комплексами.

На секции «Музеи и экскурсионные агентства — на передовой туризма» пойдет речь о роли и месте музея в индустрии отдыха и развлечений. Что хотят увидеть в экспозиции посетители, как подать им факты, уместен ли интерактив в «хранилище древностей» — темы, которые будут раскрыты с разных сторон. В дискуссии примут участие представители югорских музеев, гиды и экскурсоводы, туроператоры, студенты ЮГУ, общественные движения. Опытом создания интерактивных экскурсий и поиска потенциальных посетителей таких программ поделятся экскурсоводы историко-архитектурного музея-заповедника «Тобольский Кремль». Кроме того, на секции обсудят вопрос создания брендовых туристских сувениров тематически связанных с музейными собраниями и дополняющих коллекции. Эксперт в этой области проведет онлайн-презентацию, расскажет, как выбрать подходящий для тиражирования экспонат и грамотно продавать изготовленный сувенир туристу.

Еще одна секция будет посвящена теме популярности событий и узнаваемости туристских продуктов. Современные подходы к продвижению мероприятий и услуг на городских площадках, в СМИ и интернете будут рассмотрены на «живых» примерах в рамках работы четвертой секции конференции.

«Мы хотим объединить на одной площадке все структуры, которые работают и оказывают услуги в сфере туризма, для того чтобы дать им возможность высказаться, и самое главное, увидеть общую картину — некую стратегию развития туризма на уровне городского сообщества. Сегодня необходимо задать общий вектор движения к цели и найти пути эффективного взаимодействия между всеми участниками дискуссии», — пояснила директор МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» Анна Линкер.