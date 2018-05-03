Ещё
Китайского туриста с загадочным животным сняли на видео
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китайского туриста с загадочным животным сняли на видео 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Турист из Китая нашел на пляже мертвого «дельфина», вскинул его на плечо и пошел домой. При этом найденное животное не похоже на дельфина, а специалисты пока не определили принадлежность к какому‐либо виду. Ролик с туристом опубликован на YouTube.
Рыбаки рассказали, что неизвестное животное вынесло на берег 1 мая уже мертвым. На его теле было много порезов, но пока не установлено, что конкретно оставило отметины на туше.
Неизвестно и то, почему мужчина взял животное и понес его домой. На видео можно услышать, как мужчина признал в находке дельфина.
Местный береговой охранник сообщил, что животное было мертво, когда появилось на пляже. К нему несколько раз подходили отдыхающие, однако именно мужчина на видео решил забрать труп к себе. Он подошел к своей машине, погрузил тело в багажник, а потом уехал.
Согласно китайскому закону об охране дикой природы, дельфины — один из охраняемых видов. На них нельзя охотиться, убивать, продавать или хранить у себя. Это относится и к другим охраняемым видам из списка организации. Запрет на хранение и продажу распространяется и на тех животных, которых нашли уже мертвыми.
В середине апреля на берег испанского города Мурсия выбросило труп 10-метрового кашалота. В его теле нашли 29 килограммов пластика, что и стало причиной смерти.
360tv.ru: последние новости
Новый пассажирский терминал откроется в аэропорту Шереметьево РЖД уберет из своих билетов московское время АТОР: продажи туров по Армении приостановились
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне побили рекорд бегства в США357
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы92
Россия начала жесткий досмотр следующих на Украину судов211
ЦБ резко повысил курс доллара41
Скончалась выпавшая из аудитории МГИМО студентка131
Видео
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:48
В центре Москвы произошла драка со стрельбой
Происшествия
01:26
Решившего проверить прокуратуру россиянина побили лопатой
Происшествия Криминал
02:50
На Параде Победы покажут «Кинжал»
Армия Оружие
02:54
Песчаная буря в Индии убила более 80 человек
Происшествия Азия
00:40
«Нобель» испортил секс-скандал
В мире
00:26
Нефтяники отказываются от доллара
Экономика Статьи
03:45
Порошенко удивил новым меню силовиков
Украина Армия
00:46
Еще один мессенджер заблокируют в России
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение