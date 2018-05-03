Китайского туриста с загадочным животным сняли на видео

Турист из Китая нашел на пляже мертвого «дельфина», вскинул его на плечо и пошел домой. При этом найденное животное не похоже на дельфина, а специалисты пока не определили принадлежность к какому‐либо виду. Ролик с туристом опубликован на YouTube.

Рыбаки рассказали, что неизвестное животное вынесло на берег 1 мая уже мертвым. На его теле было много порезов, но пока не установлено, что конкретно оставило отметины на туше.

Неизвестно и то, почему мужчина взял животное и понес его домой. На видео можно услышать, как мужчина признал в находке дельфина.

Местный береговой охранник сообщил, что животное было мертво, когда появилось на пляже. К нему несколько раз подходили отдыхающие, однако именно мужчина на видео решил забрать труп к себе. Он подошел к своей машине, погрузил тело в багажник, а потом уехал.

Согласно китайскому закону об охране дикой природы, дельфины — один из охраняемых видов. На них нельзя охотиться, убивать, продавать или хранить у себя. Это относится и к другим охраняемым видам из списка организации. Запрет на хранение и продажу распространяется и на тех животных, которых нашли уже мертвыми.