Власти Испании увеличили туристический налог на Майорке и Ибице

С 1 мая по 31 октября туристический налог увеличится вдвое для всех посетителей островов, кроме детей, не достигших возраста 16 лет. Также сбор облагается НДС в размере 10%.

"Первая и самая важная наша цель — защита, сохранение и восстановление окружающей среды", — говорится в сообщении правительства Балеарских островов.

Размер туристического налога зависит от уровня объекта размещения: проживание в хостеле обойдется в один евро, в трех— или четырехзвездочном отеле — три евро, в гостиницах «пять звезд» — четыре евро в день.

Полученные средства будут использованы для сохранения и восстановления культурного наследия островов.