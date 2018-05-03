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Власти Испании увеличили туристический налог на Майорке и Ибице
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Власти Испании увеличили туристический налог на Майорке и Ибице 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Власти Испании увеличили курортный сбор на Балеарских островах, куда входят Майорка, Менорка, Ибица и Форментера, сообщает The Independent.
С 1 мая по 31 октября туристический налог увеличится вдвое для всех посетителей островов, кроме детей, не достигших возраста 16 лет. Также сбор облагается НДС в размере 10%.
"Первая и самая важная наша цель — защита, сохранение и восстановление окружающей среды", — говорится в сообщении правительства Балеарских островов.
Размер туристического налога зависит от уровня объекта размещения: проживание в хостеле обойдется в один евро, в трех— или четырехзвездочном отеле — три евро, в гостиницах «пять звезд» — четыре евро в день.
Полученные средства будут использованы для сохранения и восстановления культурного наследия островов.
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