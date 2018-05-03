Иностранные туристы смогут вернуть НДС в Ростове, Самаре, Волгограде и других городах ЧМ 

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Возможность оформить возврат НДС за товары, купленные в России, появится у иностранцев в аэропортах Казани, Екатеринбурга, Волгограда, Калининграда, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары и Саранска. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которое расширяет перечень пунктов, где предоставляется такая возможность. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В феврале утвердили запуск системы возврата НДС в автомобильном пункте пропуска Мамоново, воздушных пунктах пропуска Москвы (Внуково, Домодедово, Шереметьево), Санкт-Петербурга (Пулково), Сочи, Владивостока, а также морском пункте пропуска Владивосток. Теперь в этот перечень включили другие города, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу. Выросло и число морских пунктов пропуска — к ним добавились Большой порт Санкт-Петербург и Пассажирский порт Санкт-Петербург.