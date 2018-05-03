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Новые правила поведения в подмосковных аэропортах обсудят на брифинге в четверг
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Новые правила поведения в подмосковных аэропортах обсудят на брифинге в четверг 

Вести Подмосковья 1 час назад
Фото: Вести Подмосковья
Новые правила поведения в аэропортах Московской области ввели с целью создания общественного порядка и повышения комфорта и безопасности пассажиров, сообщает пресс-служба Минтранса региона.
Уточняется, министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Игорь Тресков, представители аэропортов и депутаты Мособлдумы расскажут о новых правилах, введенных в аэропортах, на брифинге 3 мая.
Спикеры расскажут о причинах корректировки правил поведения в аэропортах, о том, какие проблемы могут быть решены и о влиянии нововведений на пассажиров.
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