Новые правила поведения в подмосковных аэропортах обсудят на брифинге в четверг

Новые правила поведения в аэропортах Московской области ввели с целью создания общественного порядка и повышения комфорта и безопасности пассажиров, сообщает пресс-служба Минтранса региона.

Уточняется, министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Игорь Тресков , представители аэропортов и депутаты Мособлдумы расскажут о новых правилах, введенных в аэропортах, на брифинге 3 мая.

Спикеры расскажут о причинах корректировки правил поведения в аэропортах, о том, какие проблемы могут быть решены и о влиянии нововведений на пассажиров.