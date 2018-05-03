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В аэропорту «Шереметьево» открылся новый пассажирский терминал
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В аэропорту «Шереметьево» открылся новый пассажирский терминал 

РИАМО 58 минут назад
Фото: РИАМО
Новый пассажирский терминал В заработал в московском аэропорту «Шереметьево», его пропускная способность составляет 20 миллионов пассажиров в год, или 4,1 тысячи в час, сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
«Терминал В начинает работу в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 году. Он станет первой частью Северного терминального комплекса аэропорта и будет ориентирован на внутренние рейсы», — говорится в сообщении.
Площадь здания нового терминала превышает 109 тысяч квадратных метров. Здесь организовали два бизнес-зала на 400 мест каждый и просторный VIP-зал. Во время проведения ЧМ-2018 во всех терминалах «Шереметьево» оборудуют фан-зоны, где можно будет посмотреть трансляции матчей.
В аэропорту благодаря терминалу и новой автоматизированной системе работы с багажом смогут обрабатывать до 4,8 тысячи единиц багажа в час. Кроме того, терминал B должны оснастить системой iBeacon для онлайн-навигации пассажиров по всему аэропорту.
«Сообщение между терминалом В и южным терминальным комплексом (терминалы D, E, F, «Аэроэкспресс») организуют с помощью курсирующих автоматизированных поездов. Они будут отправляться каждые 4 минуты», — уточняется в сообщении.
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