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Между Екатеринбургом и Кишиневом открылось регулярное авиасообщение
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Между Екатеринбургом и Кишиневом открылось регулярное авиасообщение 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Embraer-190 авиакомпании Air Moldova вылетел из Екатеринбурга в 4:00 и успешно приземлился в столице Молдавии в 6:00 местного времени. В первый месяц полетов рейсы между Екатеринбургом и Кишиневом будут осуществляться два раза в неделю, с 30 мая запланировано увеличение до трех рейсов в неделю. «Прямое регулярное авиасообщение между столицами Урала и Молдавии появляется впервые в современной истории аэропорта Кольцово, — говорит исполнительный директор аэропорта Кольцово Алексей Пискунов. — Запуск нового рейса из воздушной гавани Екатеринбурга позволит уральским туристам не только насладиться красотами гостеприимного молдавского края, но и планировать сложные маршруты в Западную Европу со стыковкой в простом и понятном русскоговорящему туристу Кишиневе».
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