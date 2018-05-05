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В Прикамье спасатели искали туристов, которые перестали выходить на связь
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В Прикамье спасатели искали туристов, которые перестали выходить на связь 

АиФ Пермь 24 минуты назад
Фото: АиФ Пермь
Спасатели искали группы туристов, которые ушли на сплав и перестали выходить на связь. Оказалось, что вовремя прибыть на место назначения группе помешал ледовый затор на реке.
В Пермской краевой службе спасения рассказали, что группа из 15 человек ушла на сплав по реке Койве и вовремя не вышла на связь. Туристы не сообщили спасателям о завершении маршрута. Спасатели отправились на их поиски в Горнозаводский район. Они опросили других туристов, находящихся на реке, а потом отправились по течению реки. В результату через некоторое время группу удалось обнаружить. Оказалось, что туристы вовремя не вышли на конечный пункт маршрута из-за ледяных заторов. Связи не было, поэтому сообщить спасателям своё местоположение группа не могла. Все туристы чувствовали себя хорошо и смогли дальше продолжить маршрут.
Оказалось, что это не единственные туристы, которых задержали природные условия. Спасатели выяснили, что около заторов стояли еще несколько групп, сплавляющихся по реке.
«Спасатели выдвинулись по р. Койва от с. Усть-Тырыма в сторону Старого-Бисера для уточнения обстановки на месте. Во время спасательных работ они давали туристам советы и объясняли правила безопасности нахождения на воде в условиях весеннего ледохода», — пояснили в службе спасения. — «Спасатели убедились, что опасный период прохождения больших льдин миновал и помогли всем группам, которые пытались пробиться через скопившиеся маленькие и большие куски льда. При совершении весенних походов по воде необходимо учитывать погодные условия и уточнять состояние ледового покрова на реках. Также необходимо запастись дополнительным провиантом в случае непредвиденной задержки и предусматривать альтернативные виды связи, а также использования рельефа (гора, возвышение, высота, пригорок) для своевременного информирования по сотовой связи о происшествиях и задержках при прохождении маршрута следовании».
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