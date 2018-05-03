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В уфимском аэропорту появились новые рейсы
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В уфимском аэропорту появились новые рейсы 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
В уфимском аэропорту открыли три новых рейса, сообщает пресс-служба «Международного аэропорта „Уфа“.
Ночью 28 апреля в уфимский аэропорт прилетел первый рейс турецкой авиакомпании „АтласГлобал“. Новый перевозчик планирует возить туристов из Уфы в Анталью (запланировано 12 рейсов в неделю) и Даламан. Полеты будут выполняться в рамках маршрутных программ туроператоров „Анекс Тур“ и „Интурист“ дважды в день на самолётах Airbus A321 вместимостью 216 пассажирских кресел.29 апреля в столице республики встретили самолет ещё одного, впервые появившегося в уфимском аэропорту перевозчика из Турции — „Онур Эйр“. В весенне-летний сезон 2018 года рейсы авиакомпании будут выполняться под эгидой туроператоров „Корал Тревел“ и „Пегас Туристик“. Из Уфы в Анталью полеты запланированы ежедневно, вылет из столицы республики в 02:00 местного времени. На маршруте авиакомпания будет эксплуатировать воздушные суда Airbus A321 вместимостью 219 мест.»Новые турецкие лоукост-перевозчики «Онур Эйр» и «АтласГлобал», открывающие высокочастотные рейсы в Анталью, на 30 процентов увеличат количество рейсов, выполняющихся на этом направлении», — отмечает начальник пресс-службы международного аэропорта «Уфа» Татьяна Ризван. — «Это позволит дополнительно перевозить более восьми тысяч пассажиров в неделю. Авиакомпании задействованы в организации перевозок крупных туроператоров, работающих на российском рынке на данном направлении, и являются дополнительной гарантией обеспечения регулярности полетов», — добавила начальник пресс-службы.
Также 29 апреля из Уфы стартовал новый рейс в Сибирь. К двумавиакомпаниям («Ямал» и «Ангара»), выполняющим полеты из столицы Башкирии в Новосибирск, присоединился один из крупнейших российских перевозчиков — S7Airlines. Самолеты S7Airlines в Новосибирск будут вылетать из Уфы регулярно по средам и воскресеньям в 01:05, приземляясь в аэропорту Толмачево в 05:00 местного времени. Полеты будут выполняться на самолете Embraer ERJ-170 вместимостью 78 пассажирских мест.
«Этот рейс позволит сэкономить время в пути до городов Сибири и Дальнего Востока — минуя Москву, перелет сокращается более, чем на 5 часов. Расписание из международного аэропорта «Уфа» составлено так, чтобы пассажиры смогли осуществить комфортную пересадку на интересующие их рейсы. Развитие авиатранспортного сообщения между такими крупными транспортными узлами, как Уфа и Новосибирск, в первую очередь, стимулирует деловую активность, способствует экономическому росту и ускоряет процесс инвестирования в обоих регионах», — рассказала начальник пресс-службы аэропорта «Уфа» Татьяна Ризван.
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