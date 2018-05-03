Инвесторы вложат 3 млрд рублей в туристический объект в Башкирии 

В Перечень приоритетных инвестпроектов Башкирии включен новый объект в области туризма, сообщает пресс-служба правительства республики.
Речь идет о создании и развитии современного туристско-рекреационного кластера на территории Бурзянского, Кугарчинского и Куюргазинского районов. Главная цель создания туристической зоны — предоставление круглогодичных туристских услуг населению республики, жителям регионов России и иностранцам. В рамках данного проекта с объемом инвестиций 3 млрд рублей к 2023 году будет создано 195 новых рабочих мест.