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Инвесторы вложат 3 млрд рублей в туристический объект в Башкирии
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Инвесторы вложат 3 млрд рублей в туристический объект в Башкирии 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
В Перечень приоритетных инвестпроектов Башкирии включен новый объект в области туризма, сообщает пресс-служба правительства республики.
Речь идет о создании и развитии современного туристско-рекреационного кластера на территории Бурзянского, Кугарчинского и Куюргазинского районов. Главная цель создания туристической зоны — предоставление круглогодичных туристских услуг населению республики, жителям регионов России и иностранцам. В рамках данного проекта с объемом инвестиций 3 млрд рублей к 2023 году будет создано 195 новых рабочих мест.
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