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China Eastern Airlines: полеты из Петербурга в Сиань
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China Eastern Airlines: полеты из Петербурга в Сиань 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 3 мая — «Вести. Экономика». Авиакомпания China Eastern Airlines начала регулярные полеты из города Сиань (административный центр китайской провинции Шэньси) в Петербург, сообщает компания «Воздушные ворота северной столицы» (ВВСС, управляет аэропортом «Пулково»).
Прямые рейсы намечены до конца летнего сезона, дважды в неделю — по средам и пятницам на самолетах A330-200, рассчитанных на 232 пассажира.
Сиань стал шестым городом Китая, связанным прямым авиасообщением с Санкт-Петербургом. China Eastern Airlines выполняет также рейсы в «Пулково» из Шанхая.
Аэропорт «Пулково» в конце апреля 2010 г. передан под управление ВВСС, которая выступает концессионером при реконструкции аэропорта. Стоимость первой очереди проекта оценивают в 1,2 млрд евро.
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