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В Вунгтау на туристов напали с дубинками (фото)
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В Вунгтау на туристов напали с дубинками (фото) 

Вьетнам сегодня 52 минуты назад
Фото: Вьетнам сегодня
Работники парковки мотоциклов в Вунгтау напали на туристов с дубинками, решив, что те неправильно припарковались
Инцидент произошел в понедельник, когда несколько туристов припарковали свои мотоциклы на одной из стоянок в Вунгату. Подошедший к ним работник парковки попросил передвинуть байки, на что те ответили отказом. Спор быстро перерос в драку. Все закончилось тем, что туристам пришлось убегать от четырех работников парковки, догонявших их с дубинками.
Когда «неудобным» клиентам удалось скрыться, хозяева парковки вернулись на рабочие места, решив не возвращать туристам их мотоциклы.
После прибытия полиции работники постарались спрятать свои «орудия», но стражи порядка все равно их заметили и конфисковали.
Муниципальный комитет партии попросил полицию уделить как можно больше внимания расследованию этого инцидента, бросающего тень на репутацию курортного города.
Источник: Tuoi Tre News
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