Из Нижнего открылся прямой авиарейс в Ростов-на-Дону

С 1 мая из Нижнего Новгорода открылся прямой рейс в Ростов-на-Дону, сообает пресс-служба международного аэропорта Стригино. Полеты будут выполняться по вторникам, пятницам и воскресеньям. Вылет из Нижнего Новгорода — в 11:30 мск, из Ростова-на-Дону — в 8:20.

Авиакомпания «Азимут» — авиаперевозчик Юга России , базирующийся в аэропортах Платов (Ростов-на-Дону, также входит в холдинг «Аэропорты Регионов»). Флот состоит из самолетов «Сухой Суперджет 100» улучшенной модификации SSJ100-95LR (Long Range) — с увеличенной дальностью полёта. Воздушные суда поставлены в рамках контракта с Государственной транспортной лизинговой компанией

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в 2 апреля, авиакомпания «Азимут» запустила регулярные пассажирские перевозки по маршруту Ростов-на-Дону — Казань — Ростов-на-Дону. Расстояние между городами составляет 1136 километров.

Известно, что рейсы будут выполняться три раза в неделю -по понедельникам, средам и пятницам. Вылет из Казани будет осуществляться в 19:05 с прибытием в Ростов-на-Дону в 21:00. Вылет из Ростова-на-Дону намечен на 16:00, посадка в аэропорту Казани — в 18:05. Длительность перелета составит около двух часов