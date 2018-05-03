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В Казани летом откроются четыре пляжа
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В Казани летом откроются четыре пляжа 

АиФ Казань 44 минуты назад
Фото: АиФ Казань
Казанцы смогут отдохнуть летом на четырех пляжах и трех организованных местах отдыха у воды, соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов.
В список казанских пляжей входят «Локомотив» в Вахитовском районе, «Нижнее Заречье» в Кировском районе, «Озеро Глубокое», «Комсомольский» в Советском районе. У воды также будут организованы зоны отдыха на Лебяжьем и Изумрудном озерах и у берега озера в Парке Победы.
В документе также указано, что Управление гражданской защиты исполкома совместно с Обществом спасания на водах города Казани должны подготовить спасателей для дежурства на пляжах и местах отдыха. Спасатели на пляжах будут работать с 1 июня до 1 сентября с 9 утра до 8 вечера.
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