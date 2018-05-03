Два города Подмосковья вошли в десятку лучших по числу туристов

Сергиев Посад и Коломна вошли в топ-10 городов России по количеству туристов на душу населения. На одного жителя Сергиева Посада в среднем приходится 18 туристов в год, на жителя Коломны — 10 туристов. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу агентства «ТурСтат».