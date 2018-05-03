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Два города Подмосковья вошли в десятку лучших по числу туристов
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Два города Подмосковья вошли в десятку лучших по числу туристов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 май — РИА Новости. Сергиев Посад и Коломна вошли в топ-10 среди городов РФ по числу туристов на одного жителя.
Сергиев Посад и Коломна вошли в топ-10 городов России по количеству туристов на душу населения. На одного жителя Сергиева Посада в среднем приходится 18 туристов в год, на жителя Коломны — 10 туристов. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу агентства «ТурСтат».
Рейтинг был составлен по результатам анализа туристической посещаемости российских городов, исключая города-курорты. В пресс-службе отметили, что Московскую область туристы посещают в среднем на два дня, в основном это выходные и праздничные дни.
В десятку лучших также вошли Плес в Ивановской области, Суздаль во Владимирской области, Болгар в Татарстане, Кириллов в Вологодской области, Мышкин в Ярославской области, Городец в Нижегородской области, Углич в Ярославской области и Выборг в Ленинградской.
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