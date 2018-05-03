Аэропорт «Стригино» запустил прямые рейсы в Ростов-на-Дону

фото предоставлено пресс-службой аэропорта «Стригино»Аэропорт «Стригино» запустил прямые рейсы в Ростов-на-ДонуМеждународный аэропорт Стригино расширяет региональную маршрутную сеть. 1 мая авиакомпания «Азимут» открыла первый прямой регулярный рейс на маршруте Нижний Новгород — Ростов-на-Дону.

Рейс будет осуществляться 3 раза в неделю по вторникам, пятницам и воскресеньям. Летать в Ростов-на-Дону будет Сухой Суперджет 100, рассчитанный на 103 посадочных места.

Первый самолет авиакомпании в Нижнем Новгороде был встречен торжественной «водяной аркой», а первому пассажиру, вылетевшему из нижегородского аэропорта в Ростов-на-Дону, были вручены памятные подарки.

Авиакомпания «Азимут» — авиаперевозчик Юга России , базирующийся в аэропортах Платов (Ростов-на-Дону, также входит в холдинг «Аэропорты Регионов»). Флот «Авиакомпания АЗИМУТ» состоит из самолетов Сухой Суперджет 100 улучшенной модификации SSJ100-95LR (Long Range) — с увеличенной дальностью полёта. Воздушные суда поставлены в рамках контракта с Государственной Транспортной Лизинговой Компанией

Стоимость билетов, условия перевозки и расписание рейсов уточняйте на сайте авиакомпании.