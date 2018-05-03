Новые правила поведения в аэропортах обсудят на брифинге в Подмосковье 

Брифинг на тему «Новые правила поведения в аэропортах Московского региона» состоится в четверг в пресс‐центре Дома правительства Московской области.
В рамках мероприятия спикеры пояснят, как новые правила отразятся на пассажирах. Расскажут о причинах ужесточения правил поведения в аэропортах и как нововведения помогут решить существующие проблемы в воздушных гаванях.
В брифинге примут участие министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорь Тресков, председатель Комитета по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Мособлдумы Олег Григорьев, а также представители подмосковных аэропортов.
Новые правила были введены для повышения комфорта и безопасности пассажиров, имеющих авиабилеты или бронь. Теперь на территории подмосковных аэропортов запрещено проживать вне гостиниц более суток при отсутствии билета или бронирования на рейс, а также мыться, переодеваться и стирать вещи в неустановленных для этого местах. Подробнее о новых правилах поведения в аэропортах на территории Подмосковья — в материале «360».