Новые правила поведения в аэропортах обсудят на брифинге в Подмосковье

Брифинг на тему «Новые правила поведения в аэропортах Московского региона» состоится в четверг в пресс‐центре Дома правительства Московской области

В рамках мероприятия спикеры пояснят, как новые правила отразятся на пассажирах. Расскажут о причинах ужесточения правил поведения в аэропортах и как нововведения помогут решить существующие проблемы в воздушных гаванях.

В брифинге примут участие министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорь Тресков , председатель Комитета по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Мособлдумы Олег Григорьев , а также представители подмосковных аэропортов.