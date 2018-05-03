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Не опоздайте на поезд: из билетов РЖД исчезнет московское время
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Не опоздайте на поезд: из билетов РЖД исчезнет московское время 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
В билетах РЖД на поезда дальнего следования с 1 августа перестанут указывать московское время. Как в авиабилетах, там начнут прописывать только местное время. Об этом Е1.RU рассказали в пресс-службе Федеральной пассажирской компании.
— С 1 августа во избежание путаницы в билетах исчезнет московское время, — уточнили в ФПК. — Сейчас там указано и московское и местное время.
РЖД начинает продажу за 90 дней до отправления, поэтому обновленные билеты уже можно купить. Пассажиров просят быть внимательными.
В июле прошлого года на билетах рядом с московским временем стали дублировать местное.
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