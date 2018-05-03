200 гостей на одного жителя. Рейтинг самых туристических городов России

Рейтинг представлен по результатам анализа туристической посещаемости городов по отношению к их населению по итогам 2017 года. В рейтинг не вошли города-курорты.

По данным ТурСтат, в самые посещаемые города России на душу населения туристы приезжают в среднем на один-два дня в основном в выходные и праздничные дни.