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200 гостей на одного жителя. Рейтинг самых туристических городов России
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200 гостей на одного жителя. Рейтинг самых туристических городов России 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Определен рейтинг городов России по числу туристов на одного жителя, сообщает аналитическое агентство ТурСтат.
Рейтинг представлен по результатам анализа туристической посещаемости городов по отношению к их населению по итогам 2017 года. В рейтинг не вошли города-курорты.
Топ-5 городов России по посещаемости на душу населения у туристов составляют Плёс в Ивановской области (210 туристов в год на одного жителя), Суздаль во Владимирской области (175 туристов на жителя), Болгар в Татарстане (63 туриста), Кириллов в Вологодской области (47 туристов) и Мышкин в Ярославской области (32 туриста).
В «десятку» попали Городец, Сергиев Посад, Углич, Выборг и Коломна.
По данным ТурСтат, в самые посещаемые города России на душу населения туристы приезжают в среднем на один-два дня в основном в выходные и праздничные дни.
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