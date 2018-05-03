АТОР: Продажи туров в Армению прекратились на фоне политической напряженности в стране 

Туристы не отменяют туры в Армению на фоне политической напряженности в стране, но продажи путевок практически остановились из-за отсутствия спроса среди путешественников. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
«Продажи туров в Армению на данный момент упали — по данным некоторых туроператоров, практически до нуля. Туристы сейчас выжидают, как будут развиваться события в Армении в дальнейшем, но уже забронированные туры на лето не аннулируются, сообщают игроки рынка», — рассказали в АТОР.
В ассоциации отмечают, что у российских туристов пока не отмечалось проблем с вылетом из Еревана, несмотря на временную блокаду аэропорта 2 мая.
Эту информацию подтверждают туроператоры «Дельфин» и «Музенидис Трэвел». Игроки рынка также сообщают, что все экскурсионные программы проходили в обычном режиме.
Туроператоры отмечают, что в настоящее время все митинги в Армении носят мирный характер.
«В ближайшие пять дней до выборов нового премьер-министра Армении в экскурсии для туристов будут внесены некоторые изменения в части маршрутов. В городе Ереван и других городах частично закрываются и открываются некоторые улицы, хотя все эти действия сопровождаются песнями, танцами и ничего опасного в себе не содержат. На данный момент единственная проблема — это передвижение, в связи с чем мы сделали некоторые изменения в наших экскурсионных направлениях для обеспечения полноценного отдыха наших туристов», — рассказали в «Музенидис Трэвел».
Ранее туроператоры сообщали о наличии аннуляций по турам в Армению на заезды в майские праздники.
С 13 апреля в Ереване проходят акции против избрания премьером Армении бывшего президента Сержа Саргсяна. Вскоре С. Саргасян подал в отставку, однако это не прекратило выступлений. В среду, 2 мая, протестующие перекрыли дорогу к аэропорту. Многим пассажирам приходилось идти до аэропорта пешком, сообщали российские СМИ. К вечеру этого же дня подъездные дороги к аэропорту были свободны.