Ещё
Новый пассажирский терминал откроется в аэропорту «Шереметьево» в четверг
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новый пассажирский терминал откроется в аэропорту «Шереметьево» в четверг 

РИАМО 54 минуты назад
Фото: РИАМО
В московском аэропорту «Шереметьево» в четверг начнет работу новый пассажирский терминал B, первый рейс из него осуществит «Аэрофлот», говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.
«Третьего мая в международном аэропорту «Шереметьево» состоится торжественная церемония по случаю выполнения первого рейса из нового пассажирского терминала B», — говорится в сообщении.
Первый рейс авиакомпании «Аэрофлот» SU1360 в город Саратов запланирован на 09:55.
Новый пассажирский терминал B в аэропорту «Шереметьево» построен в рамках подготовки аэропорта к проведению чемпионата мира по футболу-2018. После ввода в эксплуатацию терминал обеспечит пропускную способность в объеме до 20 миллионов пассажиров в год (4,2 тысячи пассажиров в час). Общая площадь терминала — 110,5 тысяч квадратных метров.
Архитектурно-планировочное решение исполнено в эстетике русского конструктивизма. Акцентом в интерьерах терминала В являются широкоформатные цифровые 3D-экраны, которые будут транслировать главные образы России: балетные постановки, туристические достопримечательности, памятники русской культуры и другое.
РИАМО: последние новости
Праздник в усадьбе «Шахматово» в Подмосковье вошел в топ‑5 событий в майские праздники ​«Аэрофлот» открыл воздушную линию между Москвой и Саранском «Домодедово» с 1 мая на четверть снизит цены на обслуживание в бизнес‑залах аэропорта
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Лондоне в толпе прогремел взрыв68
Банки начали переводить деньги на карты по-новому32
Кудрин вернется во власть136
Крым совершил рывок вперед78
РФ объяснила отказ от встречи с британцами172
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Над Арменией нависла новая угроза
В мире Кавказ
03:26
В Москве ожидается до 24 градусов тепла
Общество Новости Москвы
02:09
Гузеева жестко ответила поклоннице
Шоу-бизнес
00:25
В Лондоне в толпе прогремел взрыв
Происшествия В мире
03:51
Истребитель Су-27 «ужасает» НАТО
Оружие Армия
00:34
Рослесхоз рассказал, накроет ли Москву смогом
Новости Москвы
04:30
Китай тайно разместил ракеты на спорных островах
Армия В мире
01:05
ЦБ предупредил банки о новой угрозе
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение