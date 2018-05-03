Новый пассажирский терминал откроется в аэропорту «Шереметьево» в четверг

«Третьего мая в международном аэропорту «Шереметьево» состоится торжественная церемония по случаю выполнения первого рейса из нового пассажирского терминала B», — говорится в сообщении.

Первый рейс авиакомпании «Аэрофлот» SU1360 в город Саратов запланирован на 09:55.

Новый пассажирский терминал B в аэропорту «Шереметьево» построен в рамках подготовки аэропорта к проведению чемпионата мира по футболу-2018. После ввода в эксплуатацию терминал обеспечит пропускную способность в объеме до 20 миллионов пассажиров в год (4,2 тысячи пассажиров в час). Общая площадь терминала — 110,5 тысяч квадратных метров.