Новый пассажирский терминал откроется в аэропорту «Шереметьево» в четверг 

В московском аэропорту «Шереметьево» в четверг начнет работу новый пассажирский терминал B, первый рейс из него осуществит «Аэрофлот», говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.
«Третьего мая в международном аэропорту «Шереметьево» состоится торжественная церемония по случаю выполнения первого рейса из нового пассажирского терминала B», — говорится в сообщении.
Первый рейс авиакомпании «Аэрофлот» SU1360 в город Саратов запланирован на 09:55.
Новый пассажирский терминал B в аэропорту «Шереметьево» построен в рамках подготовки аэропорта к проведению чемпионата мира по футболу-2018. После ввода в эксплуатацию терминал обеспечит пропускную способность в объеме до 20 миллионов пассажиров в год (4,2 тысячи пассажиров в час). Общая площадь терминала — 110,5 тысяч квадратных метров.
Архитектурно-планировочное решение исполнено в эстетике русского конструктивизма. Акцентом в интерьерах терминала В являются широкоформатные цифровые 3D-экраны, которые будут транслировать главные образы России: балетные постановки, туристические достопримечательности, памятники русской культуры и другое.