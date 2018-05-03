Ещё
Автобусы с туристами в Костроме штрафуют из-за езды по «выделенке»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Автобусы с туристами в Костроме штрафуют из-за езды по «выделенке» 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
В Костроме — опять скандал из-за ремонта моста. Как узнал KOSTROMA.TODAY, крайне недовольны местные туроператоры, которые возят туристов в наш город.
Причина — выделенная полоса для общественного транспорта, которая позволяет не стоять в пробках при заезде и выезде на мост через Волгу. Там, напомним, активно идет ремонт.
Однако туристические автобусы в Костроме не стали считать общественным транспортом. Поэтому, как написала в Facebook руководитель известного турагентства, автобусы с гостями города начали штрафовать за проезд по выделенной полосе.
«В прошлом году ГИБДДшники закрывали глаза на туристические автобусы, следующие по выделенной полосе. Сейчас пришли первые штрафы», — говорится в сообщении.
Вероятно, туроператорам выгоднее заплатить штраф, чем стоять в пробках, вызывая недовольство гостей города и срывая график поездки.
По их словам, «дурная слава» о «гостеприимной» Костроме уже идет.
В прошлом году, по предварительным данным, Костромскую область посетило около 950 тысяч туристов. Это на 5 процентов больше, чем в 2016 году.
Kostroma.Today: последние новости
Как «Конфидэнс Банк» будет возвращать вкладчикам 4 миллиарда рублей? Костромской мост начали защищать изнутри Митрополит Костромской Ферапонт обсудит подлинность останков царской семьи Романовых
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Лондоне в толпе прогремел взрыв68
Банки начали переводить деньги на карты по-новому32
Кудрин вернется во власть136
Крым совершил рывок вперед78
РФ объяснила отказ от встречи с британцами172
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Над Арменией нависла новая угроза
В мире Кавказ
03:26
В Москве ожидается до 24 градусов тепла
Общество Новости Москвы
02:09
Гузеева жестко ответила поклоннице
Шоу-бизнес
00:25
В Лондоне в толпе прогремел взрыв
Происшествия В мире
03:51
Истребитель Су-27 «ужасает» НАТО
Оружие Армия
00:34
Рослесхоз рассказал, накроет ли Москву смогом
Новости Москвы
04:30
Китай тайно разместил ракеты на спорных островах
Армия В мире
01:05
ЦБ предупредил банки о новой угрозе
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение