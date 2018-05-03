Автобусы с туристами в Костроме штрафуют из-за езды по «выделенке»

Костроме — опять скандал из-за ремонта моста. Как узнал KOSTROMA.TODAY, крайне недовольны местные туроператоры, которые возят туристов в наш город.

Причина — выделенная полоса для общественного транспорта, которая позволяет не стоять в пробках при заезде и выезде на мост через Волгу. Там, напомним, активно идет ремонт.

Однако туристические автобусы в Костроме не стали считать общественным транспортом. Поэтому, как написала в Facebook руководитель известного турагентства, автобусы с гостями города начали штрафовать за проезд по выделенной полосе.

«В прошлом году ГИБДДшники закрывали глаза на туристические автобусы, следующие по выделенной полосе. Сейчас пришли первые штрафы», — говорится в сообщении.

Вероятно, туроператорам выгоднее заплатить штраф, чем стоять в пробках, вызывая недовольство гостей города и срывая график поездки.

По их словам, «дурная слава» о «гостеприимной» Костроме уже идет.