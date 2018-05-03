Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 3 мая 

8:30 — Торжественная церемония и пресс-брифинг по случаю выполнения первого рейса из нового пассажирского терминала B международного аэропорта Шереметьево.
14:00 — Круглый стол на тему: «Что может стать альтернативой Facebook и Telegram в России?».
14:00 — Заседание Центральной избирательной комиссии России.
Фотоматериалы:
8:30 — Торжественная церемония и пресс-брифинг по случаю выполнения первого рейса из нового пассажирского терминала B международного аэропорта Шереметьево.
10:20 — Проверка Мосгорсудом законности ареста бывшего вице-президента группы «Росгосстрах» С. Хачатурова, подозреваемого в растрате.
11:00 — Занятия по программе «Активное долголетие» в парке «Сокольники».
11:00 — Экскурсии в Парке неба Московского планетария.