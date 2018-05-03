«Бессмертный полк» ночью пройдёт по Таиланду

Пхукет. Таиланде пройдёт акция «Бессмертный полк», сообщает ТАСС со ссылкой на российское посольство в стране. Для проведения мероприятия выбраны самые популярные у российских туристов курорты Паттайя

Шествие запланировано на 9 мая. В Паттайе несколько сотен россиян планируют присоединиться к акции на городской набережной. Пхукет «встретит» «Бессмертный полк» у православного храма Святой Троицы. Для проведения шествия было выбрано вечернее время.

Это не первое проведение памятной акции «Бессмертный полк» в Таиланде. Впервые на шествие вышли в 2017 году в Паттайе 400 россиян. Мероприятие было согласовано с местными властями.