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«Бессмертный полк» ночью пройдёт по Таиланду
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«Бессмертный полк» ночью пройдёт по Таиланду 

News.ru 14 минут назад
В Таиланде пройдёт акция «Бессмертный полк», сообщает ТАСС со ссылкой на российское посольство в стране. Для проведения мероприятия выбраны самые популярные у российских туристов курорты Паттайя и Пхукет.
Шествие запланировано на 9 мая. В Паттайе несколько сотен россиян планируют присоединиться к акции на городской набережной. Пхукет «встретит» «Бессмертный полк» у православного храма Святой Троицы. Для проведения шествия было выбрано вечернее время.
Это не первое проведение памятной акции «Бессмертный полк» в Таиланде. Впервые на шествие вышли в 2017 году в Паттайе 400 россиян. Мероприятие было согласовано с местными властями.
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