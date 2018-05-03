Потеря багажа авиакомпаниям обойдется в 370 тысяч рублей

России начали действовать новые поправки в Воздушный кодекс России. Теперь за потерянные чемоданы на международных и чартерных рейсах авиакомпании заплатят каждому пассажиру по 370 тысяч рублей, сообщает « Российская газета

Чтобы получить компенсацию пассажир должен будет доказать, что у него возникли реальные убытки в конкретном размере. Окончательный размер компенсации будет зависеть от того, что именно произошло с багажом, то ли его вернули не полностью, то ли повредили или вовсе потеряли.

Претензию необходимо предъявить авиаперевозчику в письменной форме или в электронном виде не позднее семи дней со дня получения багажа. Перевозчику дается 30 дней на ее рассмотрение и ответ.

Компенсация также полагается и за каждый час задержки вылета международных регулярных и чартерных рейсов. Однако в этом случае также необходимо доказать, что пассажиру причинен реальный вред. Просто по факту задержки получить компенсацию не получится.

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