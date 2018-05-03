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Горная деревушка, напоминающая о родном доме
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Горная деревушка, напоминающая о родном доме 

ИА Синьхуа 51 минуту назад
Фото: ИА Синьхуа
Синьсянь /пров. Хэнань/, 2 мая /Синьхуа/ — Деревня Сихэ в волости Чжоухэ уезда Синьсянь в глубине гор Дабешань /провинция Хэнань, Центральный Китай/ — древняя деревня, имеющая долгую историю существования.
Сейчас в деревне более 150 древних строений, возле тихо протекает небольшая извилистая речка с отвесными берегами причудливой формы, поросшими старыми деревьями. Когда туристы прибывают в Сихэ, они будто возвращаются в родной дом из своих грез.
С 2014 года местное правительство занимается развитием сельского туризма. За 4 года деревню Сихэ туристы посетили более 700 тыс. раз, доход от туризма составил более 17 млн юаней.
Синьсянь /пров. Хэнань/, 2 мая /Синьхуа/ — Деревня Сихэ в волости Чжоухэ уезда Синьсянь в глубине гор Дабешань /провинция Хэнань, Центральный Китай/ — древняя деревня, имеющая долгую историю существования.
Сейчас в деревне более 150 древних строений, возле тихо протекает небольшая извилистая речка с отвесными берегами причудливой формы, поросшими старыми деревьями. Когда туристы прибывают в Сихэ, они будто возвращаются в родной дом из своих грез.
С 2014 года местное правительство занимается развитием сельского туризма. За 4 года деревню Сихэ туристы посетили более 700 тыс. раз, доход от туризма составил более 17 млн юаней.
Синьсянь /пров. Хэнань/, 2 мая /Синьхуа/ — Деревня Сихэ в волости Чжоухэ уезда Синьсянь в глубине гор Дабешань /провинция Хэнань, Центральный Китай/ — древняя деревня, имеющая долгую историю существования.
Сейчас в деревне более 150 древних строений, возле тихо протекает небольшая извилистая речка с отвесными берегами причудливой формы, поросшими старыми деревьями. Когда туристы прибывают в Сихэ, они будто возвращаются в родной дом из своих грез.
С 2014 года местное правительство занимается развитием сельского туризма. За 4 года деревню Сихэ туристы посетили более 700 тыс. раз, доход от туризма составил более 17 млн юаней.
Синьсянь /пров. Хэнань/, 2 мая /Синьхуа/ — Деревня Сихэ в волости Чжоухэ уезда Синьсянь в глубине гор Дабешань /провинция Хэнань, Центральный Китай/ — древняя деревня, имеющая долгую историю существования.
Сейчас в деревне более 150 древних строений, возле тихо протекает небольшая извилистая речка с отвесными берегами причудливой формы, поросшими старыми деревьями. Когда туристы прибывают в Сихэ, они будто возвращаются в родной дом из своих грез.
С 2014 года местное правительство занимается развитием сельского туризма. За 4 года деревню Сихэ туристы посетили более 700 тыс. раз, доход от туризма составил более 17 млн юаней.
Синьсянь /пров. Хэнань/, 2 мая /Синьхуа/ — Деревня Сихэ в волости Чжоухэ уезда Синьсянь в глубине гор Дабешань /провинция Хэнань, Центральный Китай/ — древняя деревня, имеющая долгую историю существования.
Сейчас в деревне более 150 древних строений, возле тихо протекает небольшая извилистая речка с отвесными берегами причудливой формы, поросшими старыми деревьями. Когда туристы прибывают в Сихэ, они будто возвращаются в родной дом из своих грез.
С 2014 года местное правительство занимается развитием сельского туризма. За 4 года деревню Сихэ туристы посетили более 700 тыс. раз, доход от туризма составил более 17 млн юаней.
Синьсянь /пров. Хэнань/, 2 мая /Синьхуа/ — Деревня Сихэ в волости Чжоухэ уезда Синьсянь в глубине гор Дабешань /провинция Хэнань, Центральный Китай/ — древняя деревня, имеющая долгую историю существования.
Сейчас в деревне более 150 древних строений, возле тихо протекает небольшая извилистая речка с отвесными берегами причудливой формы, поросшими старыми деревьями. Когда туристы прибывают в Сихэ, они будто возвращаются в родной дом из своих грез.
С 2014 года местное правительство занимается развитием сельского туризма. За 4 года деревню Сихэ туристы посетили более 700 тыс. раз, доход от туризма составил более 17 млн юаней.
Синьсянь /пров. Хэнань/, 2 мая /Синьхуа/ — Деревня Сихэ в волости Чжоухэ уезда Синьсянь в глубине гор Дабешань /провинция Хэнань, Центральный Китай/ — древняя деревня, имеющая долгую историю существования.
Сейчас в деревне более 150 древних строений, возле тихо протекает небольшая извилистая речка с отвесными берегами причудливой формы, поросшими старыми деревьями. Когда туристы прибывают в Сихэ, они будто возвращаются в родной дом из своих грез.
С 2014 года местное правительство занимается развитием сельского туризма. За 4 года деревню Сихэ туристы посетили более 700 тыс. раз, доход от туризма составил более 17 млн юаней.
Синьсянь /пров. Хэнань/, 2 мая /Синьхуа/ — Деревня Сихэ в волости Чжоухэ уезда Синьсянь в глубине гор Дабешань /провинция Хэнань, Центральный Китай/ — древняя деревня, имеющая долгую историю существования.
Сейчас в деревне более 150 древних строений, возле тихо протекает небольшая извилистая речка с отвесными берегами причудливой формы, поросшими старыми деревьями. Когда туристы прибывают в Сихэ, они будто возвращаются в родной дом из своих грез.
С 2014 года местное правительство занимается развитием сельского туризма. За 4 года деревню Сихэ туристы посетили более 700 тыс. раз, доход от туризма составил более 17 млн юаней.
Синьсянь /пров. Хэнань/, 2 мая /Синьхуа/ — Деревня Сихэ в волости Чжоухэ уезда Синьсянь в глубине гор Дабешань /провинция Хэнань, Центральный Китай/ — древняя деревня, имеющая долгую историю существования.
Сейчас в деревне более 150 древних строений, возле тихо протекает небольшая извилистая речка с отвесными берегами причудливой формы, поросшими старыми деревьями. Когда туристы прибывают в Сихэ, они будто возвращаются в родной дом из своих грез.
С 2014 года местное правительство занимается развитием сельского туризма. За 4 года деревню Сихэ туристы посетили более 700 тыс. раз, доход от туризма составил более 17 млн юаней.
Синьсянь /пров. Хэнань/, 2 мая /Синьхуа/ — Деревня Сихэ в волости Чжоухэ уезда Синьсянь в глубине гор Дабешань /провинция Хэнань, Центральный Китай/ — древняя деревня, имеющая долгую историю существования.
Сейчас в деревне более 150 древних строений, возле тихо протекает небольшая извилистая речка с отвесными берегами причудливой формы, поросшими старыми деревьями. Когда туристы прибывают в Сихэ, они будто возвращаются в родной дом из своих грез.
С 2014 года местное правительство занимается развитием сельского туризма. За 4 года деревню Сихэ туристы посетили более 700 тыс. раз, доход от туризма составил более 17 млн юаней.
Синьсянь /пров. Хэнань/, 2 мая /Синьхуа/ — Деревня Сихэ в волости Чжоухэ уезда Синьсянь в глубине гор Дабешань /провинция Хэнань, Центральный Китай/ — древняя деревня, имеющая долгую историю существования.
Сейчас в деревне более 150 древних строений, возле тихо протекает небольшая извилистая речка с отвесными берегами причудливой формы, поросшими старыми деревьями. Когда туристы прибывают в Сихэ, они будто возвращаются в родной дом из своих грез.
С 2014 года местное правительство занимается развитием сельского туризма. За 4 года деревню Сихэ туристы посетили более 700 тыс. раз, доход от туризма составил более 17 млн юаней.
Синьсянь /пров. Хэнань/, 2 мая /Синьхуа/ — Деревня Сихэ в волости Чжоухэ уезда Синьсянь в глубине гор Дабешань /провинция Хэнань, Центральный Китай/ — древняя деревня, имеющая долгую историю существования.
Сейчас в деревне более 150 древних строений, возле тихо протекает небольшая извилистая речка с отвесными берегами причудливой формы, поросшими старыми деревьями. Когда туристы прибывают в Сихэ, они будто возвращаются в родной дом из своих грез.
С 2014 года местное правительство занимается развитием сельского туризма. За 4 года деревню Сихэ туристы посетили более 700 тыс. раз, доход от туризма составил более 17 млн юаней.
Синьсянь /пров. Хэнань/, 2 мая /Синьхуа/ — Деревня Сихэ в волости Чжоухэ уезда Синьсянь в глубине гор Дабешань /провинция Хэнань, Центральный Китай/ — древняя деревня, имеющая долгую историю существования.
Сейчас в деревне более 150 древних строений, возле тихо протекает небольшая извилистая речка с отвесными берегами причудливой формы, поросшими старыми деревьями. Когда туристы прибывают в Сихэ, они будто возвращаются в родной дом из своих грез.
С 2014 года местное правительство занимается развитием сельского туризма. За 4 года деревню Сихэ туристы посетили более 700 тыс. раз, доход от туризма составил более 17 млн юаней.
ИА Синьхуа: последние новости
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