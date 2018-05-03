Новые тренды молодежного туризма обсудят участники ТТФ-2018 в Приморье

Как сообщил директор департамента туризма Приморского края Константин Шестаков , мероприятие организовали ведущие вузы Приморья — Дальневосточный федеральный университет и Владивостокский государственный университет экономики и сервиса.

Участники молодежного конгресса обсудят новые тренды в развитии молодежного туризма, молодежные инициативы, цифровые технологии в туризме, волонтерский туризм.

«Организаторы мероприятия хотят развить тему вовлеченности молодых людей в реализацию широкого спектра туристских или околотуристских проектов — от производства сувенирной продукции и проведения экскурсий до организации средств размещения гостей края. В Приморье открывается большое количество хостелов, это капиталоемкий бизнес. Основными инвесторами в этой области являются энергичные молодые предприниматели. Например, совсем недавно в центре Владивостока началась реконструкция здания для капсульного отеля», — рассказал Константин Шестаков. Кроме того, в рамках конгресса запланировано проведение форсайт-сессии «Международный туризм — 2030» и мастер-класса.

Содержательные результаты работы конгресса будут включены в итоговую резолюцию IV Тихоокеанского туристского форума.

Напомним, четвертый Тихоокеанский туристский форум пройдет с 17 по 20 мая 2018 года на площадке Дальневосточного федерального университета. 17, 18 и 19 мая в кампусе вуза состоятся мероприятия деловой программы ТТФ, объединенной с 11-ым заседанием Расширенной Туманганской Инициативы. 18, 19 и 20 мая будет организована профессиональная туристская выставка PITE, а 19 и 20 мая на Набережной университета жителей и гостей Владивостока соберет городской праздник «День путешественника». Еще одной площадкой форума станет десятая выставка яхтенного спорта и отдыха Vladivostok Boat Show.