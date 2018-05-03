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«Суперджеты» могут приземлится в аэропорту имени Чингисхана
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«Суперджеты» могут приземлится в аэропорту имени Чингисхана 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) и авиакомпания Aero Mongolia подписали соглашение о намерениях, определяющее заинтересованность монгольской авиакомпании в расширении своего парка за счет самолетов SSJ100, производящихся на комсомольском авиазаводе. До конца 2018 года компании намерены принять решение о заключении договора на передачу «Суперджетов» с началом поставок в 2019 году, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу ГСС.
«Мы готовы к конструктивному диалогу с нашими иностранными партнерами из авиакомпании Aero Mongolia и, в свою очередь, готовы предложить им воздушные суда SSJ100, способные помочь в решении бизнес-задач как на текущей маршрутной сети, так и с перспективой ее расширения», — отметил президент компании «Гражданские самолеты Сухого» Александр Рубцов.
Монгольская авиакомпания Aero Mongolia базируется в международном аэропорту Улан-Батора имени Чингисхана и выполняет полеты как внутри страны, так в ближнее зарубежье.
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