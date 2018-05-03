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На Камчатке открылся круизный сезон
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На Камчатке открылся круизный сезон 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В порт Петропавловска-Камчатского зашел первый в этом сезоне круизный лайнер. На борту пассажирского судна Celebrity Millennium более 3 тысяч человек, включая членов экипажа.
Это один из крупнейших лайнеров, которые ждут в этом году у берегов Камчатки, сообщили в пресс-службе правительства края. Размеры судна: 294 метра в длину и 32 метра в ширину. На Celebrity Millennium 11 палуб и 975 кают. В течение последних семи лет лайнер регулярно заходит в камчатский порт.
Судно пробудет в Авачинской бухте до вечера. В это время для пассажиров запланирована экскурсионная программа.
— Следующий большой круизник — Norwegian Jewel — подойдет к нам 14 мая. Всего в 2018 году запланировано 15 судозаходов. Общее число туристов, которые смогут посетить разные районы Камчатки, составит около 6,5 тысячи человек. Напомню, в прошлом году к нам зашли 12 круизных судов, — рассказала руководитель агентства по туризму и внешним связям региона Елена Стратонова.
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