Подземный тоннель в Шереметьево показали на видео

аэропорту Шереметьево открылся терминал B. Попасть в него можно будет в том числе и через новый подземный переезд. Видео из него опубликовано в Telegram-канале «Московские новости».

На сайте аэропорта сообщается, что северный и южный аэровокзальные комплексы соединяется межтерминальным переходом. Время в пути между ними составит четыре минуты вместе с временем ожидания состава. На кадрах поезд подъезжает к станции «Шереметьево 1», которая находится в новом терминале В.

Строительство нового терминала в Шереметьево началось в 2016 году в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. До 1 июня в терминал В планируется перенести 46 оборотных рейсов федеральных направлений.