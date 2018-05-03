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Подземный тоннель в Шереметьево показали на видео
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Подземный тоннель в Шереметьево показали на видео 

Мослента 20 часов назад
Фото: MosDay.ru
В аэропорту Шереметьево открылся терминал B. Попасть в него можно будет в том числе и через новый подземный переезд. Видео из него опубликовано в Telegram-канале «Московские новости».
На сайте аэропорта сообщается, что северный и южный аэровокзальные комплексы соединяется межтерминальным переходом. Время в пути между ними составит четыре минуты вместе с временем ожидания состава. На кадрах поезд подъезжает к станции «Шереметьево 1», которая находится в новом терминале В.
Строительство нового терминала в Шереметьево началось в 2016 году в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. До 1 июня в терминал В планируется перенести 46 оборотных рейсов федеральных направлений.
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